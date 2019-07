Nog één dag naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum

Ruim dertig jaar lang heeft het pand aan de Wylerbaan zijn werk gedaan, maar het Nationaal Bevrijdingsmuseum is toe aan een nieuw onderkomen. In dat kader gaat het museum in Groesbeek na woensdag een maand lang dicht, zodat het gloednieuwe, naastgelegen pand afgebouwd en ingericht kan worden.

Het nieuwe museum was toe aan een ander onderkomen, vertelt directeur Wiel Lenders. 'De collectie groeit en het museum staat er al meer dan dertig jaar. Het waren de gebouwen van het werkeiland Neeltje Jans, destijds met vrachtwagens van Zeeland naar Groesbeek gebracht.'

De komende weken verhuist de collectie. Maar het is niet alleen een fysieke verhuizing, benadrukt Lenders. 'Over tien jaar zijn de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt overleden. We gaan van herinnering naar geschiedenis.'

Dat betekent niet dat hij zich zorgen maakt over het aantal bezoekers. 'Uit onderzoeken komt naar voren dat de belangstelling onder jongeren alleen maar toeneemt.'

Nieuwe naam

Bij dit alles hoort niet alleen een nieuw pand, het museum gaat ook verder onder een nieuwe naam. Vanaf 1 september draagt het de naam Vrijheidsmuseum.

Het nieuwe ovale gebouw heeft het eerste dubbeldekse dak van Nederland in de vorm van een gigantische parachute; een Shaded Dome. Het dak staat symbool voor de geallieerde para's die in september 1944 landden in het Rijk van Nijmegen. Volgens het museum is deze overkapping de eerste in zijn soort en uniek in de wereld. Het museum wordt door de nieuwe koepel zo'n 1.200 vierkante meter groot.

Gezamenlijke geschiedenis

Het museum presenteert de gezamenlijke Duits-Nederlandse geschiedenis van 1900 tot het heden. Daarbij wordt veel meer dan voorheen gebruikgemaakt van nieuwe media, bezoekers kunnen informatie op een interactieve manier tot zich nemen.

De nieuwbouw kostte in totaal 6,5 miljoen euro, een bedrag dat bijeen is gebracht door onder meer de provincie Gelderland, het vfonds en via Europese subsidies. Woensdagmiddag om 17.00 uur sluit het museum. Dan wordt direct begonnen met het verplaatsen van de inboedel. Op 1 september is het nieuwe museum naar verwachting weer open voor publiek.

Volgens de ontwerpers van het Vrijheidsmuseum is het gebouw oorspronkelijk ontwikkeld als een volledig klimaatbeheerste sportfaciliteit in warme, droge gebieden. Door de grote overspanning kan het ook worden gebruikt voor tentoonstellingen, evenementen en concerten. Er wordt onderzocht of het concept ook geschikt is als onderkomen voor militairen in warme gebieden.