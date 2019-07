Grootste CO2-afvanginstallatie staat in Duiven: 'Je maakt in feite cola'

Vanaf de A12 zijn ze al goed zichtbaar: vier glinsterende tanks naast de afvalverwerking AVR in Duiven. Die tanks gaan vanaf augustus het werk doen waar ze voor gebouwd zijn: het afvangen van CO2. Het bedrijf stak daarvoor 20 miljoen euro in de grootste afvanginstallatie van Nederland tot nu toe.

Bij het verbranden van afval komt koolstofdioxide vrij, maar de AVR wil voorkomen dat dat in de lucht komt en de CO2 in plaats daarvan verkopen aan glastuinders. In de atmosfeer is CO2 namelijk een broeikasgas die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, maar in de kassen is het nodig om de gewassen te laten groeien.

'We reinigen de rookgassen al op fijnstof, chemische verontreiniging en zware metalen, maar 10 procent van wat er daarna nog uit de schoorsteen komt, is CO2. Met de nieuwe installatie kunnen we in theorie 99 procent van die CO2 afvangen', vertelt Michiel Timmerije, directeur Energie en Reststoffen.

Testfase

In augustus begint de testfase, in oktober moet de installatie volop gaan draaien. In totaal wil AVR zestig- tot tachtigduizend ton CO2 per jaar afvangen (vergelijkbaar met 420.000 keer heen en weer vliegen naar Parijs).

Dat werkt zo: nadat de rookgassen zijn ontdaan van fijnstof, chemische verontreiniging en zware metalen, wordt de rest door een vloeistof gehaald. Die vloeistof bindt de CO2. 'Je maakt in feite spa rood of cola: je krijgt een vloeistof die verrijkt is met CO2', legt Timmerije uit. Die vloeistof wordt vervolgens in een aparte tank opgewarmd. Net zoals cola bij opwarming de prik verliest, komt ook de CO2 dan weer vrij. Dat wordt opgevangen en opnieuw afgekoeld zodat de CO2-gassen een vloeibare vorm van puur CO2 krijgen. In vloeibare vorm gaat het dan de fabriek uit, in tankwagens naar nieuwe gebruikers: glastuinders in bijvoorbeeld de Betuwe, de regio Arnhem/Nijmegen en Venlo.

Een artist impression van de nieuwe CO2-afvanginstallatie. Foto: AVR Duiven

CO2 voor groei gewassen

Timmerije: 'De glastuinbouw heeft in de maanden april tot oktober CO2 nodig om hun planten, groenten en vruchten te laten groeien. Daarvoor gebruiken ze nu nog hun gasketel of gasmotor. Maar als ze van het gas af moeten, hebben ze een alternatief nodig. Wij zijn een bron.'

Dat gaat vooralsnog via tankwagens. Bang dat de milieuwinst van de afvanginstallatie daarmee teniet wordt gedaan, is hij niet. 'We hebben een berekening gemaakt, inclusief het transport, en dan haal je nog steeds een behoorlijke winst. Zeker als je binnen een straal van 100 kilometer blijft, is de uitstoot daarvan peanuts in vergelijking met wat je bespaart.'

Oplossing voor klimaatverandering?

Helemaal nieuw is het idee van CO2 afvangen overigens niet. De afvalverwerker Twence in Twente doet het al een aantal jaren, maar op kleinere schaal. Daar maken ze er een stof van die ze zelf in hun processen weer goed kunnen gebruiken.

Is CO2 afvangen dan dé oplossing voor de klimaatverandering? 'Het zal helpen', denkt Timmerije. 'We maken met z'n allen afval. Zelfs als je heel veel recyclet, blijven er reststromen over. Bij het verbranden daarvan zal altijd CO2 ontstaan. Dan kan je beter kijken hoe je het kan toepassen. Maar er is zeker meer nodig.'