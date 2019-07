Huntenpop volledig op schop voor 30e editie

'In het verleden keken we naar een paar hoogspanningsmasten', zegt voorzitter Hajon Westerveld van Huntenpop. 'Dat vonden we toch niet zo mooi, dus we hebben alles omgedraaid. We gebruiken de DRU nu als skyline en daardoor is alles veranderd.' Alle podia zijn verschoven, wat een flinke puzzel was. 'Voor ons als organisatie is dat wel spannend', vertelt Westerveld, die aangeeft dat het festival wegens de dertigste verjaardag een extra feestelijk tintje krijgt. 'Wij vinden het namelijk heel bijzonder, ik bedoel, hoeveel evenementen halen het om dertig edities te doen?'



Naast Achterhoekse artiesten als Snow Coats, Boh Foi Toch en Donnerwetter, verwacht Westerveld zelf veel van de acts Level 42 en Kraantje Pappie. 'Die kunnen weleens wat hele mooi dingen gaan doen', aldus de voorzitter van Huntenpop. 'Navarone zal de tent ook behoorlijk op de kop zetten en The Dirty Daddies op vrijdagavond zijn intussen ook een begrip in de regio. Dat wordt één groot feest.'