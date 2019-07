De ouderen van gasthuis Millingen zijn de kaartenstuurders heel dankbaar

De kaartenactie betekent veel voor de ouderen. 'Bij het krijgen van een kaartje komen weer herinneringen naar boven en krijgen ze toch een beetje het vakantiegevoel', zegt Yolanda Kooijmans coördinator Welzijn. 'Inmiddels heeft iedere bewoner al een kaartje kunnen ontvangen, maar ze blijven het nog steeds leuk vinden om kaartjes te krijgen.'

Glimlach

Het Gasthuis ontvangt kaarten vanuit alle delen uit de wereld. Yolanda: 'Van Australië tot aan Denemarken, maar ook uit Nederland. Ook al is het een kaartje van een onbekende het doet echt wat met de mensen en bezorgt hen een glimlach.'

Medewerkers Yolanda en Marco delen de vakantiekaarten uit (tekst gaat verder onder de foto):



Mooie vrouwen

Sommige bewoners krijgen zelfs inmiddels al fanmail. Zoals Japie Mulders. Hij deed via de Facebookpagina van Gelderland helpt een oproep voor wel heel bijzondere kaarten. 'Stuur alsjeblieft een kaartje van mooie vrouwen, want dat zorgt voor afleiding en haalt je uit de sleur', liet hij weten. Inmiddels heeft hij meerdere kaarten met mooie vrouwen mogen ontvangen.

Japie Mulders bewoner Gasthuis Millingen (tekst gaat verder onder de foto):

De kaartenactie zorgt ook voor nieuwe contacten, laat Yolanda weten. 'Zo hadden we een kaartje gekregen en één van de bewoners herkende de afzender, omdat zij tijdens de oorlog bij hun in het gezin had gezeten tijdens de evacuatie. Puur toeval. Daar begon ze over te vertellen en inmiddels hebben contact met elkaar gezocht.'

Yolanda vertelt bij Radio Gelderland over de actie (tekst gaat daaronder verder):



Stuurt u nog vakantiekaarten?

Uit de poll: 'Stuurt u nog wel eens een vakantiekaart?' op de site van Omroep Gelderland is gebleken dat 41 procent van de mensen nog steeds een kaart stuurt. Zo zei Carolien: 'Ik stuur zeker nog kaartjes. Sowieso met verjaardagen, kerst, Valentijn (aan dierbare vrienden/vriendinnen), ziekte of even als steun. Nee ik ben en blijf kaartjes sturen, want wie schrijft die blijft!'

De bewoners van Gasthuis Millingen zijn erg blij me alle kaarten maar meer kaarten zijn zeker welkom. Wilt u de bewoners van Gasthuis Millingen ook een kaart sturen?

De bewoners Gasthuis Millingen

St Willibrordstraat 1

6566 DD Millingen aan den Rijn



Kijk voor meer informatie over deze actie op de website van Gelderland helpt