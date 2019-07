VIDEO | 'Kerken in de Achterhoek moeten vaker open'

door Melanie Lokate

'Kerken hebben allemaal een verhaal te vertellen. Ze bieden inspiratie, dus wij willen graag dat toeristen de kerken hier in de Achterhoek bezoeken', zegt Wim den Braber, voorzitter van de Stichting Welkom in de Kerk. 'We zijn daarom met kerken aan het kijken of er mogelijkheden zijn om gedurende de zomerperiode de kerken open te stellen.'

Kerken kunnen volgens Den Braber een rustpunt zijn. 'Het is niet zo dat we hiermee de kerk willen redden zodat de kerk open kan blijven, maar we hopen wel dat mensen weer belangstelling voor de kerk krijgen.'

'Wij willen onze kerk openhouden'

De kerk in Zieuwent opent dit jaar al regelmatig de deuren. 'We geven rondleidingen en hebben een audiotour', zegt Henry Waalderbos van de St. Werenfriduskerk in Zieuwent. Een groep van bijna tweehonderd vrijwilligers zorgt dat alles er spic en span bij ligt. De kerkenpaden, de tuin rondom de kerk, maar ook de kerk zelf. 'We willen dat de kerk in ons dorp openblijft en het openstellen van de kerk voor toeristen hoort daar bij', zegt Waalderbos.

Foto: Omroep Gelderland

Voor rondleidingen betaal je 5 euro per persoon. 'Daarnaast verhuren we de kerk voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Matthäus Passion en Paaspop Klassiek', vult Jeannet Stoverinck aan. 'En ook de orgeldagen worden altijd druk bezocht.'

Vrijwilligers en het bestuur doen er alles aan om de kerk open te houden (de tekst gaat verder onder video):

Vandalisme houdt openstelling tegen

Den Braber: 'Je hebt echt vrijwilligers nodig die er ook daadwerkelijk voor zorgen dat de kerk open is. Daarnaast hoor ik dat heel veel mensen vrezen voor vandalisme, maar als je kijkt naar de kerken hier net over de grens in Duitsland, dan zijn die bijna allemaal altijd open. Dus we moeten misschien eens kijken hoe ze dat daar doen.'

Waalderbos bevestigt dat vandalisme ook bij de kerk in Zieuwent een issue is geweest. 'We hebben het er inderdaad binnen het bestuur over gehad. Maar wij willen toch liever de deuren van de kerk openzetten. In het verleden is er diefstal gepleegd, niet alleen in de kerk maar ook buiten de kerk. We hebben wel camerabewaking.'

Een dominee spreken op vakantie?

Naast de wens om kerken vaker open te stellen, heeft de Stichting Welkom in de Kerk ook een vakantiepastor in het leven geroepen. 'Je ziet toch vaak dat mensen op vakantie gaan nadenken over hun leven. Is mijn werk nog wel dat wat ik wil of hoe gaat het met mijn huwelijk?' Volgens Den Braber hebben toeristen er behoefte aan om soms eens te praten met iemand die je niet kent. 'En dat kan nu.'

Via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen tussen 19.00 en 21.00 uur bellen met een vakantiepastor. 'Als je je niet goed voelt, dan bel je 's avonds de huisartsenpost en als je met levensvragen zit dan kun je bellen met het Pastoraal AandachtsPunt. Een groep vrijwilligers met pastorale kennis voert de gesprekken.

Katholiek, protestant of atheïst

Je hoeft geen lid te zijn van een kerk en het maakt ook niet uit welk geloof je belijdt of dat je helemaal niet gelooft. 'Iedereen kan anoniem bellen en met de pastor kan bekeken worden of er een vervolgactie moet komen. Dan kan een ontmoeting zijn, maar misschien ook wel hulp in een andere vorm, zoals een doorverwijzing naar professionals.' Het telefoonnummer van de vakantiepastor is te vinden op deze website.

Zelf op een orgel spelen?

Nog één keer terug naar de kerk. Want de Sint Werenfriduskerk heeft een bijzonder orgel. En daar kun je op spelen. Organist Erna Karnebeek vertelt hoe: