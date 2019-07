Montferland verplaatst werk aan Bievankweg Didam

'De reden voor het opschuiven van de uitvoering is dat de planning gelijk liep met de werkzaamheden aan het spoor in verband met de spoorverdubbeling Didam –Zevenaar', laat de gemeente weten. 'Hierdoor zou er hinder en vertraging optreden en dat is niet wenselijk. Ook kan dienstregeling voor het vervangend vervoer, wat via deze rotonde is geregeld, niet worden gewaarborgd.' De rotonde wordt nu pas op de schop gegooid als de werkzaamheden bij het spoor afgerond zijn.



In het oorspronkelijke plan zou er al deze week worden begonnen met de aanpassingen. Het grote nadeel dat voor de gemeente kleeft aan het opschuiven van de werkzaamheden is dat die nu niet volledig tijdens de schoolvakantie kan worden uitgevoerd. 'Specifiek wordt er bij de uitvoering van werkzaamheden aan de rotonde rekening gehouden met de fietsers, zodat de veiligheid van fietsers en schoolgaande kinderen is gewaarborgd', aldus de gemeente.