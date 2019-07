Laatste dag van Gelderse hittegolf, buien in aantocht

In delen van de provincie gaat de hittegolf zijn dertiende dag in. De aaneengesloten periode van warme dagen duurt nergens in het land langer dan in de Achterhoek. Maar na vandaag is het dan echt over: vanaf woensdag daalt de temperatuur weer onder de 25 graden.

Het weerstation in Hupsel zal dinsdag voor de dertiende dag op rij een temperatuur boven de 25 graden noteren. Met temperaturen van 30 graden wordt het opnieuw tropisch warm, zegt weervrouw Britta van Gendt bij Radio Gelderland.

In Deelen duurt de hittegolf negen dagen. Vannacht en morgen kunnen er lokale buien vallen. De temperatuur komt morgen uit rond de 23 graden. Daarmee is de hittegolf in het hele land definitief ten einde.

Hittegolf van 24 dagen

Het weerbeeld van woensdag is redelijk gemiddeld voor de tijd van het jaar, zegt Van Gendt. 'De lengte van de huidige hittegolf is niet heel bijzonder. In 2018 werd nét niet de langste landelijke hittegolf ooit gehaald. In Gelderland kwam het toen tot een hittegolf van 24 dagen.'

De langste landelijke hittegolf, waarbij wordt uitgegaan van het weerstation in De Bilt, was in 1975. 'Op 29 juli begon toen een aaneengesloten reeks van 18 zomerse dagen, waarvan 6 tropisch', weet Van Gendt. 'In de zomer van 1976 kwam een hittegolf voor van 17 dagen, waarvan 10 tropisch.'

