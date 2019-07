Afsluiting weg financiële strop voor Sonsbeekmarkt

Aan de Apeldoornseweg wordt al weken gewerkt, maar de weg gaat woensdag voor het eerst compleet op slot. Dat gebeurt om het werk op tijd af te krijgen, zegt de gemeente Arnhem. Het stuk tussen de Jansbuitensingel en de Weg achter het Bos is acht dagen niet toegankelijk voor verkeer.



Sonsbeekmarkt afgelast

Voor de organisatie van de Sonsbeekmarkt is dat reden om een streep door de maandelijkse activiteit te zetten. 'Dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk,' zegt Mariz Jansen organisator van het evenement. 'We staan hier al voor het zevende jaar op rij elke eerste zondag van de maand een mooie markt neer te zetten. Dat hij nu niet doorgaat is niet in woorden uit te drukken.' Het is voor de organsatie en allen ondernemers die erbij betrokken zijn ook een financiële strop. 'Ja natuurlijk! We staan hier eens per maand ons salaris te verdienen en dat is nu volledig weg.'



Sil Polman, projectmanager van de herinrichting geeft aan het jammer te vinden. 'Bij zulke projecten hebben we altijd overleg met ondernemers. Nu ook met de Sonsbeekmarkt. Je kijkt naar alternatieve mogelijkheden. Maar helaas hebben sommige ondernemers er hinder van. Maar we proberen altijd een oplossing te vinden.

De volgende markt in het stadspark wordt gehouden op 1 september.

De werkzaamheden aan de Apeldoornseweg moeten op 11 augustus nagenoeg zijn afgerond.