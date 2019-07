Van Vleuten voldaan na gekke, maar nuttige reis rond de wereld

Tekst gaat verder na de video:

Bij het criterium in Boxmeer, één dag na de Tour de France, wordt Van Vleuten nog even in het zonnetje gezet. In haar roze winnaarstrui die ze veroverde bij de Giro Rosa kreeg ze een ereronde door Boxmeer. Daarna fietste ze uiteraard ook nog mee in het criterium en werd ze tweede, achter Marianne Vos.

'Giro-vorm weer kwijt'

Maar het was fijn voor de Wageningse om terug te zijn in Nederland. 'Ik had een gekke reis rond de wereld, maar het was wel een nuttige. Ik heb er alles aan gedaan om mijn Giro-vorm weer te verliezen, want van reizen wordt je nooit veel beter. Ik heb bijna twee weken niet getraind. Zaterdag begin ik weer aan een serieuze training richting het WK.'

Maar het was nodig, zo vond Van Vleuten. 'Het is goed om even in dezelfde periode als komend jaar in Tokio te zijn. Tijdens de Olympische Spelen zal het daar ook warm en behoorlijk luchtvochtig zijn. We hebben het parcours verkend en wat van Japan bekeken. Want dat lukt volgend jaar niet, dan zit ik met oogkleppen op. Dus we namen het er van, hoe raarder het eten was hoe beter.'

'Helaas niet met iedereen op de foto'

In Boxmeer was het fietsen misschien niet zo nuttig, maar voor de fans wel weer leuk. Het was namelijk ongelooflijk druk bij de vrouwenwedstrijd. 'Vijf jaar geleden werd het hier voor het eerst voor vrouwen georganiseerd. Als je nu ziet hoeveel mensen er alleen al voor het vrouwenwielrennen komen, dat is super mooi om te zien. Het is helaas niet mogelijk iedereen een handtekening te geven of om met iedereen op de foto te gaan. Maar het is een goed teken dat er zoveel mensen op afkomen.