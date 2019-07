Annelies Eschauzier (90) geniet van 'eigen' golftoernooi in Hoog-Keppel

door Madelien Jansen

Vanuit haar golfkar zorgt de 90-jarige ervoor dat ze niks mist van de wedstrijd. Zelf een balletje slaan zit er tot haar grote spijt niet meer in. 'Ik heb me erbij neergelegd, laat ik het zo zeggen. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, nou die heb ik nu.'

Bekijk hier hoe Annelies Eschauzier de wedstrijd beleeft: (tekst gaat verder onder de video)

Prijzenkast

Als 4-jarige gaat Eschauzier al met haar ouders mee naar de golfclub. Toen nog in Den Haag, de plek waar ze is geboren en getogen. Op haar 17e slaat ze zelf ook een balletje. Ze blijkt talent te hebben en wordt al snel opgenomen in het nationale team. Zowel nationaal als internationaal sleept ze titels in de wacht, waardoor ze in de jaren vijftig in de top van het damesgolf meedraait.

Inmiddels woont de Haagse alweer 65 jaar in Laag-Keppel. Naast haar sportieve prestaties leverde ze ook een bestuurlijke bijdrage aan damesgolf. Ze zat jarenlang in de damescommissie en meisjescommissie van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en werd voor haar inzet beloond met het NGF-erelidmaatschap.

'In de watten gelegd'

Meiden tussen de 12 en 16 jaar, die worden gezien als aanstormend talent, nemen het bij de Eschauzier Cup op tegen professionele golfdocentes. De wedstrijd is in 2005 in het leven geroepen door Marjan de Boer, omdat er onder dames-professionals in Nederland meer behoefte was aan competitie en onderling contact. Zo werd de Eschauzier Cup geboren.

Ten opzichte van haar jeugd is er volgens de Laag-Keppelse wel wat veranderd voor vrouwen in de sport. 'Tegenwoordig is het allemaal doodnormaal, de kinderen van nu worden in de watten gelegd tot en met. Wij moesten het toen maar uitzoeken.' Toch is ze blij dat golf inmiddels niet meer alleen is weggelegd voor de elite, zoals vroeger. 'Nu kan iedereen golfen, godzijdank, en genieten van het spel.'

Aanstormend talent

Maud Bartels (14) uit Lathum is één van de zes aanstormende talenten die meedoet aan de cup. Ze realiseert zich goed dat de tijden vroeger anders waren. 'Ik heb heel erg veel respect voor mevrouw Eschauzier. Ze heeft tien nationale titels op haar naam en heeft heel veel voor meisjesgolf- en damesgolf gedaan. En dat zij dan nu nog hier staat met zo'n wedstrijd!'

Een Bartels Cup, dat lijkt Maud in de toekomst ook wel wel wat. 'Ik zou het wel heel vet vinden als er ooit een wedstrijd naar mij zou worden vernoemd.' Wel moeten er dan eerst nog wat prijzen in de wacht worden gesleept, denkt de 14-jarige. 'Het Nederlands kampioenschap heb ik helaas nog niet gewonnen. Wel bijna. Misschien volgend jaar!'

Dinsdag om 08.00 uur wordt de Eschauzier Cup hervat. Later die dag is duidelijk wie met de beker naar huis gaat.