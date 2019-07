Sluiting dreigt voor zorgverlener Nostram na bezoek inspectie

Zorginstelling Nostram in Wageningen sluit de deuren als ze voor 1 januari de opleidingsgraad van het personeel niet op orde heeft. Dat zegt bestuurder Ruud van Doorn van de instelling, waar acht cliënten wonen in de leeftijd van 18 tot 47 jaar.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde Nostram vorige week onder verscherpt toezicht. Volgens haar zijn er risico's voor goede en veilige zorg. 'We zijn een kleine organisatie met vier medewerkers', zegt Van Doorn. 'Helaas voldoen twee van hen niet aan de hbo-opleidingsnorm. Als we dat niet voor 1 januari geregeld hebben, gaan we dicht.'

Begrip voor maatregel

De bestuurder zegt begrip te hebben voor de maatregel van de inspectie. Hij heeft een uitzendbureau ingeschakeld om twee begeleiders met een hbo-opleiding te vinden. Voor de twee die niet aan de opleidingsnorm voldoen wordt gekeken naar andere taken.

Jongeren met beperking

Nostram opende in 2015 de deuren voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze hebben stoornissen als PDD-NOS en ADHD. Een enkeling heeft door traumatische ervaringen in het verleden PTSS opgelopen. Zeven van de acht zijn tussen de 18 en 30 jaar. Eén bewoner is 47. Van Doorn: 'Hij kan eigenlijk nergens anders terecht, we proberen voor hem een nieuwe plek te vinden.'

Begeleid naar zelfstandig wonen

De kleinschalige zorginstelling wordt volgens hem gefinancierd door de gemeente Wageningen, de reclassering en zorgverzekeraar Menzis; afgelopen jaar werden vier jongeren begeleid naar zelfstandig wonen.

Van Doorn is achter de schermen bezig is een raad van toezicht te vormen. Een cliëntenraad heeft Nostram ook niet. De bestuurder: 'We hebben geregeld bewonersoverleg.'

Zie ook: Zorgaanbieder uit Wageningen onder verscherpt toezicht