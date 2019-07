Gelderland Helpt | Eigenaar gezocht: 'Die geit moet toch gemist worden'

Al twee weken lang zit Jenny Koekoek met een geit opgescheept die niet van haar is. Ze is al die tijd al op zoek naar de eigenaar, maar ze is tot nu toe is nog niet veel verder gekomen en dus schakelde ze de hulp van Gelderland Helpt: 'Die geit moet toch gemist worden', laat ze weten.

Sinds woensdag 17 juli loopt de geit bij haar twee pony's in de wei in de Valk bij Lunteren: 'Hij heeft ook even bij de buurman gelopen, maar werd daar weggejaagd door zijn koeien en toen heeft hij blijkbaar besloten om bij ons te logeren'. Jenny heeft al van alles geprobeerd. Zo heeft ze een oproep op Facebook gedaan, ze is de buurt in geweest om te vragen of iemand een geit mist. Maar helaas zonder resultaat. Ook de politie en dierenambulance kunnen niks voor haar betekenen laat ze weten.

Brutaal

Wat de zoektocht extra lastig maakt is dat het dier geen oormerk heeft en dus weten ze niks van de geit. 'Ja dat het om een bok gaat, dat is wel duidelijk', aldus Jenny. Terwijl Jenny niet meer weet wat ze met de situatie aan moet, lijkt de geit het wel naar zijn zin te hebben tussen zijn twee nieuwe maatjes:' Hij is super vrolijk en lekker actief en daagt de pony's af en toe uit, door met ze te willen gaan boksen. Het is wat dat betreft wel een brutale.'

Oproep Jenny Koekoek in Gelderland Helpt:

Jenny hoopt via een oproep in Gelderland helpt in contact te kunnen komen met de eigenaar van de geit zodat deze weer terug kan naar zijn eigen wei en stal. 'Onze wei is er gewoon niet voor gemaakt, hij kan zo weer weglopen en nu is het mooi weer, maar straks als het winter wordt dan heb ik geen stal voor hem over.'