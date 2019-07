Omwonenden Winterswijk 'niet gehoord' in strijd tegen nachtelijke opening McDonald's

Henk en Janneke Pleij laten in 2015 een woning bouwen op de nieuwbouwwijk Morgenzon, de voormalige voetbalvelden van WVC in Winterswijk. Eind 2015 betrekken ze de woning, hemelsbreed ongeveer vijftig meter van de drive-in van McDonald's in Winterswijk. Met daartussen de spoorbaan en het perron van station Winterswijk-West.

De toenmalige franchiseondernemer van het fastfoodrestaurant sloot doordeweeks om middernacht de deuren en in het weekend om 02.00 uur. Henk Pleij zegt maandag tijdens een hoorzitting op het gemeentekantoor in Winterswijk vanaf het begin 's nachts overlast te hebben ervaren van fietsende en lopende jongen. Onder het mom van 'geven en nemen' is die overlast op de koop toe genomen.

Nieuwe ondernemer

Er komt daarna echter een nieuwe ondernemer op de vestiging van McDonald's en die wenst, in tegenstelling tot de vorige, wél gebruik te maken van de mogelijkheid tot een ontheffing van de sluitingstijd naar 04.00 uur, en dat zeven dagen per week. Dat is voor de familie Pleij 'een brug te ver' en die voelt zich overvallen. 'We waren perplex', zegt Pleij.

Samen met twee andere buren gaan ze in verweer bij de gemeente tegen de verlenging van de openingstijden. Bij een handtekeningenactie steunden vorig jaar 39 van de 40 omwonenden het protest.

Het huis van de familie Pleij vanaf het perron. Foto: Omroep Gelderland

Beveiligingsbedrijf

In overleg tussen gemeente en McDonald's werd een beveiligingsbedrijf ingeschakeld dat tussen 02.00 uur en 04.30 uur tweemaal een kwartier surveilleerde in de nieuwbouwwijk. 'Een onafhankelijk, transparant en betrouwbaar onderzoek', zegt de jurist van McDonald's.

Dat drie maanden durende onderzoek had plaats in de winter en daarom stelde de gemeente voor het in de zomermaanden te herhalen, maar dat weigerde Pleij. 'Twee keer vijftien minuten is niet toereikend. Er moet van 02.00 tot 04.00 uur toezicht zijn', vertelt hij tijdens de hoorzitting.

'Paar meldingen'

Maar dat is volgens McDonalds en het beveiligingsbedrijf teveel gevraagd. De gemeente wijst bovendien op de harde cijfers: 'Tot eind juli 2018 waren er volgens de politie slechts een paar meldingen van overlast in de vorm van hangjongeren op het perron en afval. Geen structurele overlast.'

Toch constateerden handhavers van de gemeente wel degelijk overlast in de nacht van 29 juli 2018. Daardoor ontstond de indruk dat de overlastklachten van de familie Pleij toch gegrond waren. Daarop dreigde burgemeester Joris Bengevoord de ontheffing in te trekken. Maar na een proef van drie maanden met 'meest rustige nachten' zag de burgemeester toch onvoldoende zwaarwegende argumenten om de ontheffing in te trekken.

Geschreeuw en luide radio's

Pleij stelt echter herhaaldelijk gebeld te hebben met de politie, heeft afschriften van meldingen en 'voelt zich niet gehoord' door de gemeente. De foto's van bijvoorbeeld een kartonnen beker met inhoud tegen de voordeur ten spijt. En geschreeuw en luide radio's in de vroege nacht die ze uit de slaap houden.

Volgen de bezwarencommissie lijkt de overlast 'te klein voor grote inzet maar te ernstig om niet gemeld te worden'. De commissie geeft in augustius een advies aan de burgemeester over de openingstijden van de McDonald's.

