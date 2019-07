Piepklein en 247 miljoen jaar oud: prehistorische kaak duikt op in Winterswijk

'Dergelijk redelijk compleet kaakmateriaal is vrij zeldzaam, alleen al omdat het met vijf millimeter nauwelijks te zien is', vertelt Jelle Reumer over het 247 miljoen jaar oude fossiel. Reumer is als hoogleraar paleontologie van de Universiteit Utrecht al meer dan tien jaar begeleider van studenten in de Winterswijkse steengroeve. Waar de kaak van is, dat weet hij nog niet zeker. 'Waarschijnlijk van een klein reptiel of een visje', speculeert de paleontoloog.

Volgens Reumer hebben de opgraving in Winterswijk in de loop der jaren veel bijgedragen aan de kennis over het midden-trias, een tijdsperiode zo’n 230 miljoen jaar geleden: 'Dit is een van de rijkste vindplaatsen van Europa voor die periode. De opgravingen hebben zeker nieuwe soorten voor de wetenschap opgeleverd.'

Bezoekerscentrum van 1,1 miljoen euro

De opgravingen duren tot dinsdag. De gevonden materialen gaan vervolgens naar museum Naturalis in Leiden, waar ze in een collectie terechtkomen die beschikbaar is voor uitleen aan andere musea. Daarnaast zijn initiatiefnemers onder de werknaam Terra Temporalis bezig een bezoekerscentrum bij de groeve te realiseren. De gemeenteraad heeft daarvoor 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

