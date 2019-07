'Gifbult' naast woonwagenkamp Arnhem onderzocht

Sinds 1987 ligt er vervuilde grond in een geluidswal naast het kamp. De gemeente zou de grond opruimen, maar in al die jaren is dat nooit gebeurd. Maandagmorgen ging een gespecialiseerd bedrijf aan de slag om monsters uit de grond te halen.

'Doodskop op flessen'

'Eindelijk zijn ze bezig om proefsleuven te graven', vertelt Maran Onderwaater, een van de bewoners van het woonwagenkamp. 'Ik zag net een paar dingen naar boven komen waarvan ik al dacht dat het niet heel gezond was.'

Er wordt op verschillende plekken op het terrein gegraven. De diepte van de boringen, om te kijken hoe vervuild het materiaal is, variëren tussen de 1 en 6 meter. En er komt veel 'troep' naar boven. 'Metalen, grote stukken glas, oude bakstenen van de steenfabriek en verschillende flessen waar ook doodskopsymbolen opstaan. Ik weet niet precies wat het is, maar het ziet er niet gezond uit', vertelt Onderwaater.

De tekst gaat verder onder de video

De bult zou volgens Onderwaater ook de oorzaak kunnen zijn van gezondheidsklachten van de bewoners: 'Ik heb vooral hoofdpijn, maar er zijn ook mensen die enorm last hebben van hun ogen. We kunnen uiteraard niet hard maken dat het door de gifbult of de vervuilde grond komt onder onze wagens, maar mensen die in een normaal huis of op normale, schone grond wonen zullen hier niet zo snel last van hebben.'

Bodem gaat naar laboratorium

De gemeente Arnhem laat telefonisch aan Omroep Gelderland weten dat de vervuilde grond die wordt opgegraven naar het laboratorium gaat en daar wordt onderzocht. Eind augustus weet de gemeente om wat voor materiaal het gaat.

Op het woonwagenkamp zijn ze opgelucht dat er na al die jaren eindelijk actie wordt ondernomen. Toch blijven ze ook sceptisch, want een onderzoek betekent nog niet dat de grond wordt gesaneerd.

Zie ook: