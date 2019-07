Droogte raakt vlinders: 'Als het zo doorgaat, zien we volgend jaar écht slachtoffers'

Dit jaar zijn er landelijk de helft minder vlinders gespot dan vorig jaar. In totaal zijn er meer dan 76.000 geteld, in Gelderland waren dat er ongeveer 8200.

Zorgwekkend

Door het warme weer zijn ook soorten als de Parelmoervlinder, die eigenlijk thuishoort in de duinen, te vinden in de zuidelijke provincies. 'Als het boven de dertig graden is, gaan vlinders wel in de schaduw zitten. Maar de beestjes hebben over het algemeen wel echt behoefte aan het warme weer. De droogte die gepaard gaat met de warmte is echter wel zorgwekkend', vertelt Kars Veling, projectleider van de Vlinderstichting.

Funest voor rupsen

De extreme droogte van met name vorig jaar, maar die ook dit jaar nog steeds aanhoudt, is funest voor de rupsen. Die leven namelijk van planten die er verwelkt bijstaan. Dit jaar zijn er vooral daardoor al de helft minder vlinders geteld - daarmee is De Vlinderstichting niet tevreden. De projectleider legt uit: 'Als er nog zo'n droogte komt, gaan we volgend jaar écht slachtoffers zien.'

De tekst gaat verder onder de foto:

De Atalanta - Foto: De Vlinderstichting

Aantallen

Vlindertellers zagen in heel Nederland zo'n 14.500 Atalanta's rondfladderen. Daarmee werd de soort nationaal bekroond als de onbetwiste nummer één. In Gelderland zijn er slechts 713 gespot, waarmee hij in de provincie op de vijfde plaats belandde. Het Kleine Koolwitje staat regionaal op nummer één; er zijn er ongeveer 1400 gespot.

'De Atalanta trekt vanuit Scandinavië naar het zuiden tijdens de zomer. Dat is de meest waarschijnlijke reden dat hij vooralsnog maar weinig is gespot in Gelderland. De komende dagen gaan we denk ik wel meer Atalanta's zien in zuidelijke provincies', vertelt Veling.

Zeldzame vlinder

Opvallend volgens Veling zijn de honderd Koninginnenpages die in Gelderland zijn gevonden. Het is een redelijk zeldzame, opvallende soort die pas sinds een jaar of tien in Nederland vliegt. 'Daarvoor zag ik ze alleen af en toe op de camping in Frankrijk', legt de vlinderexpert uit.

De Buxusmot is dit jaar landelijk weinig geteld. 'Ook in Gelderse tuinen zijn er maar twintig gevonden, vorig jaar waren dat er echt honderden', benadrukt hij. 'Die vraten de struik dan op, dus voor de buxusliefhebber is het goed nieuws.'

