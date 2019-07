Een maand 'omgekeerd inzamelen' in Rivierenland: wat vinden de inwoners?

door Ton Arbouw, Esther Hendriks en Menno Provoost

Opstartproblemen

Het begon niet best voor Rien van Lith uit de Tielse wijk Passewaaij. In de periode tussen de laatste lediging van de kliko en de invoering van het nieuwe systeem mochten inwoners gratis gebruikmaken van de ondergrondse container. Het bleek zelfs mogelijk om containers in die eerste periode met andere chipkaarten open te maken, zoals de ov-chipkaart.

Zo niet in de wijk bij Rien. Drie keer fietste hij tevergeefs met zijn afvalzak en nieuwe pas naar de hem toegewezen container. De klep bleef gesloten. Ergerlijk, temeer omdat hij maar geen contact kon krijgen met de afvalverwerker uit Geldermalsen. Hij probeerde het uiteindelijk maar via de gemeente. 'Die verbindt je door met Avri en je krijgt weer dezelfde procedure', vertelt hij. 'En wat gebeurt er? Niks. Je krijgt niemand te spreken.'

Met een weekend in aantocht met temperaturen van boven de dertig graden stond de Tielenaar in dubio wat te doen met zijn zak vol barbecue-afval. Van Lith: 'Als ik hem laat staan krijg ik een bekeuring van handhaving, als ik hem mee naar huis neem lopen morgen de maden over de stoep.'

Uiteindelijk koos hij toch maar voor dat laatste, maar onder protest. 'Er had veel meer voorlichting moeten zijn in de wijken', vindt hij. 'En men had mensen de kans moeten bieden even afval van minstens veertien dagen te storten.'

Problemen met afvalpassen en een overbezet klantcontactcentrum bij Avri zijn gedurende de eerste maand aan blijven houden.

Afval scheiden een leuk spel

Jan de Geus heeft geen voorlichting nodig over het nieuwe afvalsysteem. De inwoner van Beesd deed al eens mee aan 100-100-100, een wedstrijd om je afval zoveel mogelijk te scheiden en zo min mogelijk restafval over te houden. In zijn keuken heeft De Geus 'een kleine milieustraat' ingericht waarmee hij uiteindelijk maar heel weinig restafval overhoudt. Dit gaat in een kleine afvalemmer in het aanrechtkastje.

'Daar hebben we veel lol mee gehad toen we meededen aan 100-100-100', vertelt hij. 'We moesten aan het eind van iedere zondag wegen hoeveel het restafval wat daar in zat woog. En als we dan twee ons per week haalden, vonden we onszelf helden. Dat maakt het gewoon een ontzettend leuk spel.'

De kliko die vroeger gebruikt werd voor het restafval is nu voor het gescheiden plastic. Volgens De Geus wordt het nog wel een uitdaging om hier het vele plastic in te krijgen. De Geus: 'Ik had gehoopt op zo'n mooie oranje deksel. Dat zie ik wel in meer plaatsen, dan is hij ook herkenbaar. Maar we doen het gewoon hiermee, totdat ze een grotere komen brengen. Want dat wordt nog wel de uitdaging de komende weken, vrees ik.'

Door het goede scheiden hoeft De Geus maar heel weinig naar de ondergrondse container te lopen. 'De hoeveelheid restafval is zo weinig, dat ik mijn afvalpas voorlopig nog niet ga gebruiken. Mijn vrouw vindt dat weer spijtig, want die tweehonderd meter had ze me wel graag zien lopen. Dat is wel goed voor de lijn.'

Een hele tocht naar de container

Berichten over Avri op Facebook kunnen steevast rekenen op behoorlijk wat reacties - en meestal zijn deze niet erg positief. Fokke van Wijngaarden uit Tiel is zo iemand die de organisatie er graag van langs geeft in zijn commentaren. Hoewel hij al veel eerder aan de Binnenhoek een ondergrondse container had gewild, zijn Fokke en zijn vrouw Gerrie niet te spreken over de manier waarop het systeem nu is ingevoerd.

Aan de overzijde van de straat staat een afvalcontainer, vrij dichtbij. Maar ze moeten van Avri naar een container een heel eind verderop. Het stel gebruikt nu een winkelwagentje om hun restafval daarheen te brengen, want dat hele eind sjouwen is te zwaar.

'Wij zijn bekant een jaar geleden op een inloopavond geweest en daar hebben wij uitgelegd dat we hier op vijftig meter afstand een container hebben staan', vertelt Fokke van Wijngaarden. 'Maar we moeten naar een container die driehonderd meter lopen is.'

'We krijgen er ook geen uitleg over. Op die inloopavond zeiden ze dat het wel goed kwam, dat we waarschijnlijk naar die container op vijftig meter konden. Maar daar hebben we niks meer over gehoord.'

Het echtpaar liet het er niet bij zitten. Van Wijngaarden: 'We hebben nog een brief geschreven en twee keer een e-mail gestuurd. Maar je krijgt geen sjoege, helemaal niks. Ze hebben daar een struisvogelpolitiek.'

En dus is de van oorsprong Rotterdammer fel in zijn reacties op de inzamelaar. 'Ik ben helemaal niet zo boos, maar ik heb wel eens die reacties. Dat moet fel, vind ik, want dan reageren ze misschien. En dat doen ze dus niet.'

Wat te doen met de luiers?

Rover produceert zes luiers per dag. Hij werd bijna gelijktijdig met de invoering van het nieuwe systeem geboren. Moeder Merel Groen: 'We hebben een klein maandje kunnen genieten van de oude situatie, waarbij we de luier buiten in de container weg konden gooien.' Nu zit ze met de luiers in huis. En dat zorgt voor stank.

Gezinnen met jonge kinderen betalen behoorlijk wat meer, omdat de luiers bij het restafval moeten. Avri heeft een voorstel voor de acht gemeenten voorbereid om luiers apart te gaan inzamelen. Dit zal, als gemeenten daarvoor kiezen, pas medio volgend jaar ingaan.

Merel hoopte voor de zomer duidelijkheid te krijgen over het luierafval, maar kreeg dat dus niet. 'Als we weten wat de gemeente besluit, kunnen we ons eigen afvalsysteem daarop inrichten.' Zoals het kopen van een extra 30 liter-container voor buiten. Het is vooral de onduidelijkheid die het vervelend maakt. 'Volgens mij kan het allemaal prima werken, maar nu horen we niets.'

Voorlopig zijn gezinnen in de luiers en mensen die incontinentiemateriaal gebruiken dus de pineut. Alleen in West Maas en Waal is besloten om wel voor een aparte en gratis inzameling van luiers te zorgen. Ook West-Betuwe heeft voor de zomer het luierprobleem besproken. Zij gaan de luiers niet apart ophalen en ouders krijgen ook geen vergoeding voor luierafval. Wel krijgen mensen die om medische redenen incontinentiemateriaal gebruiken een financiële compensatie.

