De camper wordt steeds populairder, ook in Gelderland

Het aantal campers in Nederland neemt toe. De uitgebreide kampeerwagen is de laatste jaren bezig aan een opmars: sinds 2014 is hun aantal met bijna een derde toegenomen. Ook in Gelderland is de populariteit zichtbaar gestegen, tegenover een teruggelopen aanwezigheid van caravans.

Uit cijfers van LocalFocus en brancheorganisatie BOVAG blijkt dat in Nederland nog altijd veel meer caravans (427.000) staan geregistreerd dan campers (120.000). Over de afgelopen vijf jaar is het aantal caravans echter met 6 procent gedaald en het aantal campers met bijna 30 procent toegenomen.

Gelderland laat een vergelijkbaar beeld zien. In de provincie is het aantal geregistreerde campers met 30,7 procent gestegen tot een totaal van 16.550. Het aantal caravans is beduidend hoger (59.571), maar is wel met 5,1 procent teruggelopen in vergelijking met vijf jaar eerder.

Op vakantie met een camper of caravan lijkt vooral een 'grijze hobby' te zijn. Het CBS meldde twee jaar geleden namelijk dat driekwart van de caravans en campers in het bezit is van vijftigplussers. Mensen onder de dertig hebben er vrijwel nooit een in hun bezit.

Campers zijn over het algemeen wel een stuk duurder dan caravans: niet alleen in aanschafprijs, maar ook doordat je er bijvoorbeeld wegenbelasting over betaalt.