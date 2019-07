Geen geld, dus geen overdekte bruggen over de Berkel

Architecten en kunstenaars hebben negen ontwerpen gemaakt voor de bruggen over de Berkel in Eibergen, Borculo, Lochem en Zutphen. De bruggen moesten toeristen verleiden langer in het gebied te verblijven.

'Het is zoals het is, maar het is wel een gemiste kans voor de Achterhoek', laat voorzitter Jan Zappeij weten in een brief. 'En alternatieve ideeën zijn niet in beeld. Ons rest in ieder geval geen andere keuze dan naar de Kamer van Koophandel te gaan voor het ontbinden van de stichting.'

