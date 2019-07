Lekker in de grond wroeten in je vakantie

Vakantie, dat betekent doorgaans dat je even niet hoeft te werken en lekker lui op het strand, aan het zwembad of op het terras kan verblijven. Maar niet in Winterswijk-Miste. Daar kampeert deze dagen een vijftigtal mensen die in ruil voor een staplaats hun handen uit de mouwen steken.

Janneke Godziejewski is eigenaresse van landgoed 't Kreil. Met haar man probeert ze het landgoed van zo'n 50 hectare groot, dat al circa 400 jaar in de familie is, voor de toekomst te behouden. Maar dat is hard werken met z'n tweeën. Hulp van buiten is daarom erg welkom. Afgelopen weekend kwamen de hulptroepen van stichting Vobula (Vrijwillig Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen) al aan en deze maandag wordt er voor het eerst gewerkt. Snoeien, jonge aanplant verzorgen, bramen trekken, hekwerk repareren: er is genoeg te doen.

Werken in je vakantie

'Belachelijk, hè', lacht Jaap van het Riet, secretaris van de stichting, aan de telefoon. 'Dat mensen werken in hun vakantie. Dit soort mensen houdt van natuur in Nederland, maar ziet het soms verloederen en vindt dat het anders kan. Je doet wat nuttigs.' Er is bovendien een bonus: je komt op plekken waar je normaal gesproken niet mag kamperen.

Volle bak

Met 50 kampeerders is de Vobula-week in Winterswijk-Miste vol. Maar dat betekent niet dat deze alternatieve manier van vakantie vieren populair wordt. Van het Riet: 'Het is vooral wie de begeleiding van het kamp doet en hoe goed zij zijn in mond-tot-mondreclame. We hebben op andere plekken al moeten annuleren vanwege te weinig aanmeldingen.'

Godziejewski is er in ieder geval blij mee. 'Wat ik in een maand kan doen, doen zij in één dag.'