Emotionele oproep na inbraak: 'Ik hoop dat hij tot inkeer komt'

Een inbreker heeft zaterdag toegeslagen bij een woning in Nijmegen. Daarbij zijn sieraden gestolen die vooral emotionele waarde hebben, zegt Ramona Frenk-Rokers. Ze schreef een brief aan de inbreker op Facebook, die zondag al zo'n vierduizend keer is gedeeld.

In de brief vertelt Ramona over de inbraak een dag eerder, bij haar ouders in Nijmegen-Oost. Toen die thuiskwamen na een bezoek aan hun dochter, betrapten ze de inbreker in huis. De man had een rugzak om en zei dat hij naar de wc moest, maar het echtpaar vertrouwde dit niet en wilde in de rugzak kijken. 'Je had toen twee keuzes. Je koos ervoor om agressief te worden en bent ervandoor gegaan met een flinke buit. Twee verbouwereerde mensen achterlatend', schrijft ze.

Een van de weinige uitjes

Ramona neemt het de 'stoere inbreker', zoals ze de man in haar bericht aanspreekt, vooral kwalijk dat hij daarbij voorbijging aan de ziekte van haar moeder. 'Ze is kankerpatiënt en vecht al een hele tijd voor haar leven. Dat maakt mij zo boos.'

De wandeling naar haar huis, is volgens Ramona nog een van de weinige uitjes die haar ouders maken. 'Hun huis is hun veilige plek. Bedankt dat je dit van ze hebt afgepakt, wat zal dat een trots gevoel geven!', schrijft ze op Facebook.

De inbreker nam onder meer de trouwringen van haar ouders mee, evenals de rozenkransen van haar overleden grootouders en een zelfgemaakt sieraad die haar opa aan haar moeder gaf. Dat haar moeder ernstig ziek is, maakt de diefstal volgens Ramona extra pijnlijk. 'Als je de dood in de ogen kijkt, hebben zulke dingen nog veel meer waarde.'

Steun uit reacties

Met de oproep hoopt ze de naar schatting 25-jarige inbreker te bewegen de sieraden terug te brengen. Dat het bericht zo vaak gedeeld zou worden, had ze niet verwacht. 'Het was niet de bedoeling, maar wel fijn. Ook omdat je steun haalt uit alle lieve reacties. Het raakt veel mensen, omdat iedereen wel iemand kent die ernstig ziek is.'

Ondanks dat het bericht massaal is gedeeld, zijn de sieraden nog niet terug. 'Ik ga altijd uit van het goede in de mens, dus ik hoop dat dit bericht hem bereikt en hij tot inkeer komt.' Haar ouders hebben aangifte gedaan van de inbraak, maar daar is nog niets uitgekomen. 'Er zijn naar aanleiding van mijn post wat tips en aanwijzingen binnengekomen, die de politie verder gaat onderzoeken.'

Het bericht van Ramona Frenk-Rokers op Facebook: