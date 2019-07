Linssen zal de boel dit jaar 'iets minder' op stelten zetten bij Vitesse

Bryan Linssen krijgt steeds meer vertrouwen in een goed seizoen met Vitesse. Hij ziet de vorm van de ploeg groeien. Maar aan de andere kant ziet hij ook zijn vaste maatjes in Arnhem wegvallen.

Waar Linssen vorig seizoen een van de gangmakers was bij Vitesse met onder meer Alexander Büttner en Maikel van der Werff. De laatstgenoemde vertrok naar de Verenigde Staten toen hij uit zijn contract liep en Alexander Büttner kreeg geen nieuw contract bij Vitesse.

Lol trappen zal Linssen ook dit seizoen doen bij Vitesse, maar het wordt wel anders. 'De boel op stelten zetten zal dit jaar wel iets minder worden ja. Normaal gesproken liepen we wel wat te klooien. Meer bij elkaar dan bij anderen, maar dat is nu uit elkaar gevallen.'

Of dat jammer is? 'Dit is voetbal hè. Het is komen en gaan. Je moet genieten van het moment waar je in zit en zorgen dat je daar de leuke dingen uithaalt.'

Goede dynamiek

Hoewel er dus wat spelers vertrokken zijn, zijn er ook weer nieuwe jongens bijgekomen. Dat heeft nog niet voor heen hele andere dynamiek gezorgd binnen de ploeg stelt de aanvoerder. 'De jongens die erbij zijn gekomen passen goed, we hebben nu echt wel een goede groep.'

Volgende week moet die groep dan tegen Ajax bewijzen dat de vorm goed is. 'Maar Ajax is gewoon een topploeg, de titelfavoriet nummer één bij uitstek. Het wordt heel lastig. Maar het is de eerste wedstrijd van de competitie, je weet dus nooit wat je kan verwachten. We gaan er vol in.'