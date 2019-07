Wat doen al die mensen op de viaducten? Ze zwaaien naar vrachtwagens

Een familie staat al tweeënhalf uur op een viaduct bij Hattem. 'We wachten op onze buurman. Hij weet waar we staan, maar je weet maar nooit wanneer hij er is.'

Bekijk de beelden (tekst gaat daaronder verder):



De familie sluit zich aan bij tientallen anderen op de brug over de A28. In de berm richting knooppunt Hattemerbroek staan ook nog tientallen auto's in een weiland. De toeschouwers daar hebben zich met stoelen gevestigd langs het asfalt.

In het zonnetje

Het publiek op deze en alle andere viaducten kijkt naar de vrachtwagens die naar het Truckstar-festival in Assen zijn geweest. Op het TT-circuit is een evenement waarbij allerlei verschillende soorten vrachtwagens het hele weekend in het zonnetje worden gezet.

Dan ineens ziet de zoon van de familie waar ze op wachten. 'Dat is de buurman'. Een oorverdovende toeter later: 'En dat waren ze dan weer.'

Luister naar de reportage: