Vitesse verdienstelijk gelijk tegen sterk Leverkusen

De Duitsers traden aan met een sterk elftal. Onder andere Kai Havertz, Kevin Volland, Karim Bellarabi en de gebroeders Bender stonden aan de aftrap. Dat zijn normaal gesproken basisspelers in het elftal van de Apeldoornse oefenmeester. Het was dan ook niet gek dat Vitesse het eerste half uur vooral aan het tegenhouden was. Pasveer en de lat voorkwamen een vroege achterstand.

Toch was het Vitesse dat daarna iets meer uit haar schulp kroop. De ploeg kwam zelfs binnen het half uur op voorsprong. Tannane had een goede vrije trap in huis die voor de voeten kwam van Obispo. De verdediger legde de bal keurig af op Clark, die van dichtbij kon binnen tikken. Lang konden de Arnhemmers niet genieten van de voorsprong. Binnen vijf minuten had Bender alweer gelijk gemaakt.

Veel wissels

In de tweede helft gingen Leverkussen en Vitesse aardig gelijk op. De Arnhemmers kwamen amper in de problemen, terwijl de Duitsers ook weinig echte kansen creëerden. Het voetbal werd er ook niet beter op toen vooral Vitesse veel ging wisselen. Bazoer was vlak voor tijd met twee afstandsschoten nog dichtbij de winnende treffer, maar dat feest ging niet door. Maar ondanks dat kan Vitesse met een redelijk gevoel beginnen aan de eerste competitiewedstrijd volgende week, tegen Ajax in de eigen GelreDome.

Opstelling eerste helft: Pasveer, Karavaev, Doekhi, Obispo, Clark; Tannane, Bero, Bazoer, Grot; Matavz en Darfalou.

Wissels: Serero voor Bero (46.). Hajek voor Obispo (60.), Foor voor Grot (60.), Linssen voor Matavz (60.) en Lelieveld voor Karavaev (60.) Gong voor Tannane (65.).