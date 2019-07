Archeologisch onderzoek in steengroeve: 'Ze krijgen er niets voor, maar vinden het geweldig'

door Marvin Hop

Van een afstandje is het harde gebeitel in de steengroeve al te horen. Een stuk of vijftien studenten, gekleed in hesjes en met bouwhelmen op zit in de zon op de knieën. Een aantal heeft kwastjes en kijkt aandachtig naar de grote stukken kalksteen in de groeve. Andere studenten slaan met de hamer stukken kalksteen kapot om te kijken of er iets in zit.

Op een gegeven moment moet er een groot blok versleept worden. 'Jongens met z'n allen, in 3, 2, 1...' Met grote kracht wordt het stuk verplaatst. 'Er zit hier iets, jongens. We hebben wat gevonden!', roept een van de studenten. Paleontoloog, onderzoeker en begeleider Jelle Reumer komt een kijkje nemen. 'Spannend jongens, ga zo door!' Reumer is verbonden aan de Universiteit Utrecht en helpt de studenten met het werk. 'Ze krijgen er niets voor, het is totaal buiten de studie om, maar ze vinden het geweldig.'

'Het kan wel eens een rib zijn'

Melanie, de enige student met een roze helm, komt aanlopen met een groot stuk kalksteen in haar handen. 'Dit kan nog wel eens wat zijn, misschien is het wel een rib.' Reumer pakt zijn vergrootglas uit zijn zak en kijkt aandachtig. 'We moeten hem wat splijten en kleiner maken, maar de kans is groot dat dit ook een rib is.' Die zou dan wel eens afkomstig kunnen zijn van een Nothosaurus, een amfibieachtig dier wat zo'n 247 miljoen jaar geleden leefde in wat toen Winterswijk was.

De gevonden rib. Foto: Omroep Gelderland

Reumer kan de delen goed herkennen. 'Net als dat de dokter weet hoe een bot van je dijbeen eruit ziet, hebben wij geleerd te herkennen dat dit een rib van een Nothosaurus is'. Achter hem staat een grote grijze bak met allemaal ingepakte stukken. De kist gaat na de opgraving naar Naturalis. 'Daar gaan we de botten los halen van het steen en ze bestuderen. Mogelijk komen ze ooit in een collectie terecht en zijn ze ook te zien in het Leidse museum.'

'Je hebt het zo in je handen'

Studenten vinden het werk in de groeve fantastisch. 'Dit is de tweede keer dat ik deze kant op ben gekomen', zegt Eileen, student aardwetenschappen. 'Alleen al dat je een stukje in je handen hebt wat ooit een dier is geweest, is echt iets fantastisch. Het is miljoenen jaren oud, dat geeft echt een goed gevoel.' Eileen heeft verschillende vissenschubben gevonden, een kootje van een oud dier en gepyritiseerde schelpen.

Eileen. Foto: Foto: Omroep Gelderland

Naast de archeologische werkzaamheden wordt ook al begonnen met de opbouw van het steengroeve theater. Daar wordt na dertig jaar weer Die Zauberflöte opgevoerd. De Nederlandse versie van Mozarts meesterwerk is begin augustus te zien en te horen in de steengroeve.

