VIDEO | Ook laatste zwanenjong in Sonsbeekpark dood

Het park telde een paar maanden geleden nog vier jongen. Met de dood van het zwaantje zijn nu alle vier de jongen overleden. De andere drie jongen overleefden de eerste maanden ook niet. Heel raar is dat niet, zegt parkwachter Jeroen Glissenaar. 'Zwanen zijn heel kwetsbaar als ze jong zijn. Als we er één of twee overhouden zijn we al blij.'

Goede hoop

Toch had de wachter goede hoop dat dit jong het wel zou gaan redden. 'Ik zag haar van de week nog, toen zag het er goed uit. Ik wil daarom wel echt uitzoeken wat de oorzaak is.'

De ouders van het dode jong zwemmen nu nog rond op de plek waar het jong is gestorven. Ze zijn het enige zwanenpaar in het park. 'Die zijn ook wel even van slag', aldus de parkwachter.

Doodsoorzaak

Op het eerste gezicht is een gevecht of een roofdier geen waarschijnlijke oorzaak van het overlijden. Het jong heeft geen zichtbare wonden of beten in het lichaam. Ook de blauwalg die in andere delen van het water in het park aanwezig is, zit niet in het water waar de zwaan is gevonden.

De doodsoorzaak van de drie broertjes en zusjes is ook nog onbekend. Volgens de parkwachter gebeurt het ook vaker dat jongen worden meegenomen, bijvoorbeeld door een vos.

Loslopende honden

Toon Lesterade van stichting Vogelasiel Noach in Halle zegt dat loslopende honden over het algemeen de meeste slachtoffers maken bij jonge zwanen. 'Daarom zijn de ouders ook altijd zo beschermend. De jongen zijn kwetsbaar.'

In het deel waar de jonge zwanen dood zijn gegaan moeten honden echter aan altijd de lijn, zegt parkwachter Jeroen. 'Juist ook om broedende watervogels en zwanen in het water niet lastig te vallen.' Baasjes die hun hond laten loslopen, riskeren een boete.