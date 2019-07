Gelderse atleten denken al aan Tokio

Ze zijn dit weekend actief op het NK in Den Haag, maar de Gelderse atleten zijn in hun achterhoofd al een jaar verder.

Want dan zijn de Olympische Spelen in Tokio. Anouk Vetter uit Arnhem realiseerde zich dat opeens. 'Oh ja, dan zijn de Spelen al. Ik moet me nog wel kwalificeren, maar ik hoop dat ik in Japan ben. Meer zeg ik niet', lacht de Nederlands kampioene bij het speerwerpen en het verspringen.

Eelco Sintnicolaas zag de Spelen in Rio in 2016 mislukken door een blessure. Hij besloot daarna door te willen gaan tot de Spelen in Tokio. 'Dat is het grote termijn doel. Maar op weg er naartoe zou ik ook wel graag eerst in Doha stoppen, waar het WK is. Het voelt weer goed, ik spring eigenlijk pijnvrij.'

Nijmegenaar Mike Foppen, die de titel pakte op de 5000 meter, dacht eerst dat Tokio nog te vroeg zou komen. 'Ik heb altijd gezegd dat ik naar de Olympische Spelen wil, maar dat was nooit realistisch. Maar vorige week liep ik bijna de WK-limiet en nu opeens begint de Olympische droom te leven. Er is deze week iets omgegaan, waardoor ik denk dat het nu ook realistisch is.'