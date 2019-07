Onderzoeker fietst Tour de France uit: 'De profs hebben wel wat gemist'

Het wielerpeloton moet nog een etappe fietsen, maar Bart Kiemeney heeft de Tour de France al volbracht. De onderzoeker en voorzitter van het oncologiefonds van het Radboudumc in Nijmegen kwam zaterdagmiddag aan op de Champs-Élysées in Parijs. Met ruim 3500 kilometer in de benen, meer zelfs dan de profs.

Kiemeney fietste alle 21 etappes een dag eerder dan het Tourpeloton, met als doel zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. 'Ik ben er als onderzoeker hartstikke goed in om geld op te maken. Een gemiddeld project kost al snel een half miljoen en ik heb er nogal wat gehad', zei de hoogleraar kankerepidemiologie voorafgaand aan zijn avontuur.

Zie ook: Onderzoeker fietst Tour de France: paar duizend kilometer in drie weken

Na drie weken fietsen spreken we Kiemeney op zijn weg naar huis. Hij pauzeert bij een wegrestaurant in Brussel, waar zijn fietstocht op 5 juli begon. 'Het was superzwaar. In 2012 heb ik ook al eens de Tour de France gefietst, maar toen zaten er veel meer sprintetappes in.' Ook de lange dagen gingen hem niet in de koude kleren zitten. 'Elke dag ging de wekker om 05.30 uur en pas ergens tussen 21.00 en 22.00 zat ik aan het eten.'

De afgelopen drie weken bracht de onderzoeker onder meer door in de Pyreneeën en Alpen. Het zwaarst vond hij de Col d'Iseran, die hij donderdag beklom. 'Een dag eerder moest ik de Galibier en Izoard al over en moest ik al een jasje uitdoen. 's Ochtends voelde ik al dat ik papbenen had. En toen moest ik nog 4500 hoogtemeters afleggen. Dat is uiteindelijk op karakter gelukt.'

Boven de boomgrens

Opvallend genoeg fietste Kiemeney meer kilometers dan de profs, die de twee voorlaatste etappes ingekort zagen worden door de barre weersomstandigheden. 'Terecht, natuurlijk. Maar ze hebben wel wat gemist hoor, die profs. Vooral de eerste klim die ik op vrijdag fietste was ontzettend mooi.'

Hij mag dan 'geen geboren klimmer' zijn, maar Kiemeney zag niet alleen af tijdens de vele bergetappes. 'Ik ben geen fan om heel de tijd door de bossen te klimmen, maar als je boven de boomgrens uitkomt is het wel genieten.'

Verdubbelaar

Vooraf hoopte de onderzoeker met zijn wielertocht 50.000 euro op te halen, voor projecten van collega's. De teller staat nu op 35.000 euro. 'Daar ben ik al blij mee, maar er moet nog wel wat bij.'

Kiemeney gaat nog merchandise veilen. Daaronder een gesigneerd shirt van Steven Kruijswijk, die morgen op het podium staat in Parijs. 'Hopelijk komen er hier en daar nog giften bij. En we zoeken nog naar een sponsor uit het bedrijfsleven, die het bedrag wil verdubbelen.'

Zie ook: Onderzoeker draait de rollen om en fietst Tour de France