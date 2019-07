Blijdschap in Gelderland: het regent!

Het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven vanwege kans op onweersbuien met windstoten van zo'n zestig kilometer per uur. Ook kan in korte tijd hagel en veel regen vallen. De waarschuwing geldt tot 21.00 uur.

Een oproep op WhatsApp levert een aardig beeld op van de situatie in Gelderland. In Ugchelen is het ongelooflijk droog en warm, is de reactie op de vraag of het regent. 'Was het maar waar, in Apeldoorn nog niks, we wachten met smart', zegt Janny. En ook in Harderwijk wordt gebaald, dat er nog geen regen is gevallen. Ook in Didam is de lucht blauw. 'Nog geen drup regen', aldus Rinie.

'De grassprietjes juichen'

'Hier in Duiven is ook net begonnen hoor. De grassprietjes juichen', meldt Wim Bulten. Hij stuurt een foto mee van een beregend tuinpad. En ook Manon uit Duiven stuurt een foto waar te zien is dat er een klein beetje regen is gevallen in haar tuin.

'In Wageningen is het nu volop aan het regenen en het onweert', zegt Gerrit. In Angeren begint het licht te regenen, zegt Willy. 'Licht maar toch, het begint. Eindelijk.'

'Weten jullie wat hier in Aalten gebeurt? Schijnbaar iets nieuws wat uit de lucht komt, samen met onweer', zegt René Graas die een foto van zijn tuin meestuurt.

Jacqueline was net lekker aan het barbecuen in Kesteren, toen zij werd overvallen door een flinke regenbui.

Marlou Droog meldt dat het in Wamel inmiddels ook regent.

Eindelijk doet de regenmeter van Harrie weer dienst. 'Er is 4 mm gevallen in de Aaltense Heurne', aldus Harrie.

De buien zijn duidelijk nog niet op de Veluwe waargenomen. Corry zit in Heerde buiten met de ventilator aan. 'Goed te doen', schrijft zij.