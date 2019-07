Geen basisschool maar tentenkamp in Zuuk: 'We laten ons niet klein maken'

'Een klap in je gezicht', omschrijft moeder Monique Scholten de sluiting van de basisschool in Zuuk. Na 135 jaar is er definitief een einde gekomen aan de Zuukerschool. Stichting Proo sluit de buurtschool omdat er te weinig leerlingen op zitten. Na de zomer zou de basisschool nog uit 25 leerlingen bestaan. De prognose was dat het schooljaar daarop nog slechts achttien leerlingen over zouden blijven.

Tentenkamp

Na de zomervakantie blijft de deur op slot. Wat er gaat gebeuren met het pand is nog niet duidelijk. De kinderen gaan naar andere scholen, verspreid over de omgeving. 'Toen dacht ik: we moeten wel zorgen dat de buurt zich blijft verbinden. Dat begint natuurlijk bij de jeugd', legt Van Schoonhoven uit. Dit weekend is er de eerste activiteit van de gloednieuwe jeugdclub: een tentenkamp.

Bekijk de reportage (tekst loopt door onder video):



Afkoelen bij de brandweerslang, een kampvuur in de avond en gezellig met elkaar in een tent overnachten. 'De jeugd in Zuuk gaat nooit verloren, knoop het in je oren', wordt luidkeels meegezongen. In totaal zijn er 25 kinderen aanwezig en de ouders helpen allemaal een handje mee.

Meer activiteiten

Bij een tentenkamp blijft het niet, want de jeugdclub wil in de toekomst nog veel meer activiteiten gaan organiseren. 'We laten zien dat we er gewoon staan, ondanks dat de school gesloten is. We laten ons niet klein maken', zegt Scholten. Ondanks het feit dat iedereen toch wel moeite heeft met de gedwongen sluiting.

Aan die sluiting wordt dit weekend even niet gedacht. 'We gaan vooral heel veel feesten. Ik denk dat het vanavond heel erg laat wordt', waarschuwt een van de aanwezige kinderen alvast.

