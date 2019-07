Eelco Sintnicolaas Nederlands kampioen op tienkamp

Eelco Sintnicolaas heeft goud gewonnen op het NK Atletiek in Den Haag. De Apeldoornse atleet eindigde met 7679 punten en is daardoor nog niet zeker van deelname aan het WK.

Sintnicolaas won zondag de 110 meter horden, het polstokhoogspringen en het speerwerpen. Daarnaast werd hij derde bij het discuswerpen en zesde op de afsluitende 1500 meter.

Hij won zaterdag al de 100 meter, het verspringen en werd tweede bij het kogelstoten. Bij het hoogspringen kwam hij tot 1,88 meter en werd daarmee gedeeld tweede. En op de 400 meter won hij overtuigend zijn serie.

Nog geen WK

Sintnicolaas probeerde ook nog te voldoen aan de WK-limiet van 8200 punten. Dat zat er mede door een teleurstellende eerste dag niet in.

Over drie weken heeft de 32-jarige atleet, die in 2010 tweede op de EK in Barcelona werd, nog een kans op een ticket voor Doha. Dan mag Sintnicolaas meedoen aan het Open Zweeds kampioenschap.

Tekst gaat verder onder de foto:

Sintnicolaas kon door blessureleed al lang geen meerkamp meer voltooien. Hij viel vorig jaar in augustus op het EK in Berlijn uit en was daarna vooral bezig met revalideren. De meerkamper wil over een jaar nog een keer pieken op de Olympische Spelen in Tokio.