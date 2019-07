'Veel mensen waren in shock', waterpoloster ooggetuige van ingestort balkon in nachtclub

Het was voor de Nederlandse waterpolosters een gezellige avond na het WK waterpolo in Zuid-Korea, maar dat veranderde toen een deel van een balkon van de nachtclub in Gwangju instortte. Dat kostte het leven aan twee Zuid-Koreanen.

De Nederlandse selectie was in de club aanwezig na hun zevende plek op het WK. Ook Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde was daar. 'Ik zag het zelf niet gebeuren, maar ik zag daarna wel dat het balkon naar beneden was gestort en dat mensen dat balkon omhoog probeerde te houden omdat er mensen onder lagen.

Haar teamgenoot Maud Megens raakte lichtgewond. 'We zijn toen naar buiten gegaan, en hebben toen - onderling maar ook de andere teams - voor elkaar gezorgd en elkaar mee naar buiten genomen. Veel mensen waren in shock, heel erg geschrokken van wat ze hadden gezien. Buiten heeft onze teamdokter nog geholpen met het verzorgen van gewonden', vertelt Sevenich.

De vrouwen vliegen zaterdagavond terug naar huis, daarvoor is er nog een bijeenkomst met het team, zegt technisch directeur van de KNZB, André Cats tegen de NOS. 'Want het is natuurlijk wel belangrijk om bij zowel de spelers als de staf even goed na te gaan hoe ze dit een plekje gaan geven.'