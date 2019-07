Ndayishimiye richt zich op NEC: 'Ik moet eigenlijk niet gestoord worden.'

Meerdere clubs volgen Ndayishimiye op de voet. NEC kan een transfersom vragen omdat het contract van de 20-jarige aanvaller nog twee jaar doorloopt. De Nijmeegse club zou een fraai aanbod waarschijnlijk toejuichen. 'Er mogen nog wel wat spelers vertrekken', zegt directeur Wilco van Schaik. 'Pas als dat gebeurt, kunnen we iets doen.'

NEC zoekt nog naar een linksback en een aanvallende middenvelder. Dat zou Ndayishimiye kunnen zijn, maar de technische staf ziet in hem geen geschikte 'nummer tien.' Op die positie, dus kort achter de spits, speelde de Belg vorig seizoen nog wel eens.

Maar verdedigen bij balverlies is niet het sterkste punt van Ndayishimiye. 'Hij moet dan meer energie steken in het mee terug verdedigen. Dat is nog wel eens lastig voor Mike', heeft trainer Gesthuizen ook al gezien tijdens trainingen. 'Wij denken dat hij op de zijkant beter tot zijn recht komt.'

Niet storen

De speler zelf weet ondertussen dat hij opties heeft. Hier en daar is er belangstelling, zo bevestigt NEC. Ndayishimiye ligt in Nijmegen nog vast tot de zomer van 2021, maar is uiteraard ook op de hoogte van het feit dat het noodlijdende NEC behoefte heeft aan financiële slagkracht. 'Ik kan daar natuurlijk niet zo veel mee en moet mijn hoofd vooral focussen op prestaties leveren bij NEC. Daarin kan ik beter niet gestoord worden', zegt de speler die vrijdag de 1-1 maakte tegen RKC Waalwijk.

Groot verlangen

Topclub Bayern München zou interesse hebben getoond. Ndayishimiye zou eventueel in aanmerking kunnen komen voor het tweede team van de Duitse grootmacht. 'Er is niets concreet en ik heb ook niets gehoord. Ik kan er dus ook weinig over kwijt. Natuurlijk, iedereen is ambitieus. Maar als er nu iets moois komt, moet ik daar echt over nadenken. Ik zit niet zomaar alles op het spel. Vorig jaar heb ik te weinig gespeeld, alleen in de eindfase van het seizoen.. Heel lang heb ik verlangd om in het eerste te spelen, dat is nu gelukt bij NEC. Ik kan hier nog veel leren en mezelf dus verder ontwikkelen.'