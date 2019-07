Bus rijdt zich klem onder tunnel bij station: 'Hij zit strak tegen het plafond aan'

Buurtbewoner Remco Kervel zat met vrienden in zijn achtertuin en hoorde plotseling een luide knal. 'We zijn direct gaan kijken en zagen dat de bus compleet vast zat. Hij maakte een sissend geluid en het stonk naar gas. Alle passagiers werden er ook direct uit gehaald.'

Banden leeggelopen

Omdat de bus niet meer vooruit of achteruit kon, werd geprobeerd op creatieve wijze toch nog beweging in het voertuig te krijgen. 'Ze hebben de banden leeg laten lopen en we zijn met de hele buurt in de bus gaan zitten om 'm wat te laten zakken, maar dat helpt op dit moment nog niet', zegt Remco.

Foto: Remco Kervel

'Mensen van handhaving en toezicht zijn er inmiddels ook bijgekomen en er heeft een andere chauffeur plaatsgenomen achter het stuur. Maar ja, de bus zit strak tegen het plafond aan en er zit echt geen beweging in.'

Niet de eerste keer

Volgens Remco is het niet de eerste keer dat er een groot voertuig klem komt te zitten in het tunneltje. Eerder overkwam het al bestuurders van busjes. 'Dit type bus mag er ook helemaal niet doorheen, want die hebben zo'n aircosysteem op het dak waardoor ze te hoog worden. Alleen lagere bussen passen erdoorheen', zegt hij.

Remco en zijn vrienden regelen intussen het verkeer, dat last ondervindt van de ongelukkige situatie. Aan de ene kant ligt Ede, aan de andere kant station Veenendaal-De Klomp. 'Wij zijn niet iedere dag verkeersregelaars, dus in het begin was het wel even hectisch, maar het gaat steeds beter. Dit is nog eens een andere vrijdagavond', zegt hij met een knipoog.

Syntus, dat in oktober 2017 van naam veranderde en Keolis ging heten, was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.