NEC blijft experimenteren in gewonnen oefenduel met RKC Waalwijk

door Richard van der Made

In Weurt, waar de temperaturen eindelijk weer eens iets aangenamer waren, liet NEC het initiatief in de matige eerste helft aan RKC. De nieuwkomer in de eredivisie stichtte echter geen gevaar. Achterin koos de verantwoordelijke technische staf (Bogers, Meijer en Gesthuizen) opnieuw voor drie centrale verdedigers. Dat waren dit keer Dijkstra, Van den Berg en Kvida met als aanvallende backs de uit de eigen opleiding afkomstige Van Rooij en El Karouani.

Laks verdedigen

NEC kreeg wel wat mogelijkheden, maar uitgespeelde kansen werden niet gecreëerd. Okita en Braken zagen schoten gepareerd door keeper Etienne Vaesen. In blessuretijd van de eerste helft kwamen de Brabanders plotseling op voorsprong toen Sow niet werd aangepakt in het strafschopgebied. NEC verdedigde laks en liep vooral achteruit. De fysiek sterke Sow krulde de bal in de verre hoek buiten bereik van keeper Branderhorst.

Meer bravoure

Na rust toonde NEC een ander gezicht. Met vier verdedigers had de club uit Nijmegen beduidend meer controle. Van den Berg, El Karouani en Van Rooij bleven achter in de kleedkamer en Sellouf, Sanniez en proefspeler Borgmann kwamen binnen de lijnen. NEC speelde met meer agressie en bravoure en drukte RKC serieus terug.

Veerkracht

Na een tweede drinkpauze mocht ook Ndayishimiye zijn kunsten vertonen. De grillige aanvaller, die zich mag verheugen in interesse van het tweede elftal van Bayern München, liet al snel zijn klasse al zien. Ndayishimiye scoorde op aangeven van Sellouf. Tien minuten voor tijd kopte Kvida zelfs de 2-1 tegen de touwen na een vrije trap van invaller Wolters. Daarmee liet NEC zien over veerkracht en karakter te beschikken en progressie te boeken op weg naar de start van de competitie. Die begint voor NEC op 9 augustus tegen FC Eindhoven.

Francois Gesthuizen zat met gemengde gevoelens. 'Een beetje dubbel', lachte de trainer. 'Voor rust zag ik goede maar ook veel minder goede dingen. Na rust drukten we ze constant terug op eigen helft en hadden we veel meer controle.' Prangende vraag is nu of NEC het seizoen ingaat met vijf of vier verdedigers. 'Dat is inderdaad de vraag', zegt ook Gesthuizen. 'We kregen vorig seizoen 60 goals tegen. Wat meer defensieve zekerheid is misschien dus wel gewenst.'

Geen 'nummer tien'

'Maar we experimenteren niet voor niks. Nu moeten we snel een keuze gaan maken. Het heeft ook te maken met de type spelers die we hebben. Zo vind ik dat we op dit moment geen echte nummer tien hebben, een aanvallende middenvelder. Dan zou 5-2-3 wat meer voor de hand liggen. Maar we willen ook meerdere systemen kunnen spelen', aldus Gesthuizen in het broeierige Weurt.