Sprinter Van Hunenstijn op vechtlust naar atletiektop: 'Doel is medaille'

In de schaduw van Dafne Schippers en Jamile Samuel komt een derde Nederlandse sprinter langzaam maar zeker tot bloei. Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn is aan een opvallende opmars bezig.

Haar voorlopige hoogtepunt is de 11,13 op de 100 meter, goed voor WK-kwalificatie en deelname aan Olympische Spelen in Tokio. Deze vrijdag is Van Hunenstijn een van de blikvangers op de NK atletiek in Den Haag.

Dat persoonlijk record liep Van Hunenstijn eind juni in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds. Daarmee verraste Van Hunenstijn naast zichzelf, ook haar trainer Bart Bennema (hij had het halen van de OS-limiet verwacht op een later tijdstip) en haar voormalig trainer in de jeugdcategorieën Betty Hofmeijer.

'Dat de WK-limiet erin zat, dat had ik wel ergens verwacht, maar mijn trainer moest mij bellen voordat ik besefte dat ik ook aan de olympische eis had voldaan', zegt Van Hunenstijn over die wedstrijd in Zwitserland tegen de NOS.

Leergierig

Even dertien jaar terug in de tijd, toen een elfjarige Van Hunenstijn haar sport turnen inruilde voor atletiek. Ze bleek leergierig op de kunststofbaan. Ze was ook meteen snel en maakte in de jaren daarna een stapsgewijze ontwikkeling door.

'Ik begon recreatief met atletiek en deed allerlei verschillende onderdelen', zegt de 24-jarige Van Hunenstijn. Met name op de sprintonderdelen bleek de Apeldoornse talent te hebben. 'Ik ging al vrij snel alleen horden doen, want vooral dat vond ik superleuk.'

Zo kwam Van Hunenstijn bij haar voormalige trainer Hofmeijer terecht. Vijf jaar lang had zij Van Hunenstijn als pupil bij Team Sotra, een talentontwikkelingsteam voor atleten uit de regio Apeldoorn.

Specialisatie kwam bij toeval

'Bij Sotra combineerde Van Hunenstijn nog de 100 meter horden met de 100 meter sprint. Ze liep opvallend snel voor de hoeveelheid trainingsarbeid die ze deed', aldus Hofmeijer.

Tot haar twintigste was de 100 meter horden ook haar betere onderdeel, zegt Van Hunenstijn zelf. De specialisatie in het koninginnennummer kwam bij toeval op haar pad.

'Op mijn negentiende wilde ik mij kwalificeren voor de WK junioren. De limiet op de 100 meter horden liep ik niet, maar ik ontving daarna wel een uitnodiging voor de sprintploeg op Papendal.'

Ze besloot op het aanbod in te gaan. Achteraf een goede keuze, zo bleek de afgelopen jaren. Elk jaar snoept ze een klein stukje van haar PR af en daarnaast is Van Hunenstijn al jaren een vaste kracht in de Nederlandse 4x100 estafetteploeg, die kanshebber is om een medaille te halen op de WK in Doha.

Stapjes maken

Hoe ver Van Hunenstijn individueel kan komen, dat vindt haar huidige trainer Bennema, die ook Schippers onder zijn hoede heeft, moeilijk te zeggen. 'Ze blijft stapjes maken en ze kan fysiek nog steeds groeien.'

'Ook op mentaal vlak kan ze zich verder ontwikkelen, om een volwassen atleet te worden', zegt Bennema. 'Ik zie nog voldoende potentie om in de toekomst vaker laag in de 11 seconden te lopen. Dat is ook nodig als ze echt mee wil gaan doen voor finaleplaatsen in grote toernooien.'

Ook Hofmeijer verwacht dat 11,13 nog te verbreken is. 'Het is fantastisch dat ze nu al deze tijd gelopen heeft. Haar doel moet zijn om regelmatiger zo snel te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat ze het zelfvertrouwen krijgt dat ze dat soort tijden kan lopen. Ze heeft in elk geval de vechtlust om nog verder te komen.'

Die doelen heeft Van Hunenstijn zelf ook. In de schaduw van Schippers wil zij zich verder ontwikkelen. 'Dafne laat zien dat het als Nederlandse sprinter echt mogelijk is om de wereldtop te halen.'

'Ik train sinds dit jaar samen met haar en ik pak af en toe dingen van haar op. Door de samenwerking met Bennema en Schippers merk ik dat ik grotere stappen kan zetten dan daarvoor.'

NK atletiek

Van Hunenstijn heeft na haar race in Zwitserland momenteel de tweede Nederlandse seizoenstijd, maar vindt zichzelf bij aanwezigheid van Schippers geen favoriet op de nationale titel op de 100 meter.

'De NK atletiek zijn geen doel op zich, ik wilde pieken in de weken hiervoor. Dat is gelukt en ik hoop dat ik vandaag twee goede races loop. Met een medaille zou ik tevreden zijn.'

Met een WK- en OS-ticket op zak gaat ze niet extra ontspannen de NK in. 'Juist door mijn nieuwe PR zijn mijn eigen verwachtingen groot. Ik wil laten zien dat ik vooruit ben gegaan en ook regelmatiger snel kan lopen.'