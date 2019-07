Een koeparasol en een koeiendouche: zo houden boeren hun dieren koel

door Marjolein Deurloo

'Het is een verrijdbare parasol, zodat de koeien steeds op een andere plek kunnen grazen', zegt melkveehouder Willem van der Schans. Samen met zijn broer en ouders runt hij melkveehouderij en zuivelbedrijf Den Eelder in Well.

Van der Schans heeft de eerste koeparasol van Nederland op zijn terrein staan. Het gaat om een test, maar de koeien lijken er goed gebruik van te maken: zo'n zestig koeien zoeken een plekje in de schaduw onder de 12 meter lange parasol. De rest van het weiland blijft leeg.

Melkveehouder Willem van der Schans voor de koeparasol. Foto: Omroep Gelderland

Toch is het met temperaturen van boven de 30 graden te warm onder de parasol. Op het heetst van de dag blijven de vijf- á zeshonderd koeien van Van der Schans op stal. 'Hier is het een stuk koeler. We besproeien het dak, er zijn ventilatoren en we hebben een koeiendouche.'

Hij wijst naar een pijp boven de koeien waar water uit sproeit. 'De optimale temperatuur van een koe ligt ongeveer tussen de nul en twintig graden. Dus nu vinden ze het heel warm. 's Nachts en in de ochtend staan de koeien wel buiten', aldus de melkveehouder.

Varkens willen douche

Ook varkensboer Willy Vos van Foxy Farm in Altforst geeft zijn dieren wat verkoeling. De biologische boer sproeit zijn varkens twee keer per dag nat met een tuinslang. 'Ze vinden het super. De hokken zijn wel open, maar de hitte zit toch in de stallen en in de varkens', aldus Vos. 'Wij nemen zelf ook graag een douche en dat willen die varkens ook.'

Boer Willy Vos spuit zijn varkens nat. Foto: Omroep Gelderland

Toch rollen de afgespoelde beesten zich direct na hun douchebeurt in de modder. 'De modder is hun natuurlijke zonnebrandcrème. Varkens kunnen ook verbranden.' Vos wijst naar een zeug in een modderpoel met een donkerroze buik. 'Kijk, die heeft zich niet goed ingesmeerd.'Naast tijd kost de hittegolf de boeren ook inkomen. Van der Schans zegt dat zijn koeien vier tot vijf liter minder melk geven. En Vos stipt aan dat zijn varkens minder eten, en dus minder hard groeien. 'Elke dag gaat er 17.000 liter water in de modderpoelen. En met dat sproeien erbij zijn we toch wel drie uur extra bezig per dag', aldus Vos.

Zeugen houden zich koel in de modderpoel op varkensboerderij Foxy Farm in Altforst. Foto: Omroep Gelderland