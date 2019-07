Neder-Betuwe grijpt in bij recreatieplas Maneswaard

door Menno Provoost

Recent nam de gemeenteraad van Neder-Betuwe een motie aan om te pleiten voor meer toezicht op recreatie in de Maneswaard. Steeds meer mensen komen ook met jetski's en snelle boten naar de plas en dit zou in combinatie met zwemmers voor gevaar zorgen. Daarbij wordt er gesproken van geluidsoverlast en zwerfafval dat op de locatie achterblijft.

Nieuwe regels op borden

Er werden maatregelen geopperd als een drijvende zwemlijn en meer surveilleren op en rond het water. Navraag bij de gemeente leert echter dat er samen met Gelders Landschap en Kastelen, eigenaar van een groot deel van het gebied, politie en boa's al een aantal nieuwe regels is vastgesteld die veel verder gaan. Deze worden binnenkort op borden in het gebied geplaatst, zodat er op gehandhaafd kan worden.

Een opvallende nieuwe regel is dat het aanleggen van boten niet is toegestaan. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat dit met name bedoeld is om te voorkomen dat mensen daar nog langer hun boot of jetski te water laten. Verder is alcoholgebruik rond de plas niet toegestaan, evenals open vuur en naaktrecreatie en honden mogen er alleen aangelijnd. Ook is de zinsnede 'betreden op eigen risico' aan de gedragsregels toegevoegd.

Weinig begrip bij recreanten

Een rondvraag langs de plas leert dat er weinig begrip is voor de maatregelen die nu afgekondigd worden. 'Wij varen hier al tien jaar met een waterscooter', zegt Nico Crum. 'De meeste mensen kennen elkaar wel. Voor zover ik weet is er nog nooit iets mis gegaan. De kans is er natuurlijk wel dat er iets fout kan gaan, maar het systeem en de mensen zijn eigenlijk wel zo op elkaar ingespeeld dat het altijd goed gaat.'

Boten en jetski's worden aan een kant te water gelaten, terwijl zwemmers vooral aan de andere kant blijven. Crum: 'Bij de boten en de waterscooters wordt het snel diep. Dat is ideaal dan hoef je niet ver het water in te rijden. En de zwemmers zitten meer op de rechterkant: ideaal.'

Ook Corné Berendse, die al jaren met vrienden bij 'het baggergat' komt om te zwemmen, ziet het probleem niet. 'De boten en jetski's die hier rondvaren houden genoeg afstand tot de zwemmers', zegt hij. 'Er is nooit een ongeluk gebeurd hier, dus ik zie daar geen gevaar in. Als er echt iets veranderd moet worden, kun je een afzetting maken voor de zwemmers met bijvoorbeeld zo'n ballenketting. Maar of het echt nodig is, vraag ik me af.'

Volgens Berendse is het ook zeker geen bende rond de plas. Zo ruimen de jongeren samen zwerfafval op voor ze vertrekken. 'Eerder bleef wel veel troep achter. Maar we hebben hier een jeugdwerker en die spreekt de jeugd er samen met de wijkagent op aan. Dat zorgt wel voor een positief beeld, denk ik.'

'Neder-Betuwe moet gebied overnemen van Wageningen'

Omdat eeuwen geleden de rivier anders liep, behoort de Maneswaard nog tot Wageningen. Eigenlijk gaat Neder-Betuwe er dus niet over. Het CDA roept het college nu op om te kijken of het gebied niet van Wageningen overgenomen kan worden. 'Het zal niet de prioriteit van Wageningen hebben om daar elke dag naartoe te gaan', zegt fractievoorzitter Geerten van der Lugt. 'Maar met dit prachtige weer en met deze hoeveelheid recreanten is het denk ik wel verstandig om daar een oogje in het zeil te houden. Misschien dat het qua organisatie daarvan toch wel handiger is als het bij Neder-Betuwe zou horen.' Sowieso zou het geografisch gezien logisch zijn, stelt Van der Lugt. 'Het ligt hier aan de voet van onze dijk. De inwoners steken de dijk over en gaan recreëren.'

Het is nog onduidelijk hoe Wageningen over het voorstel denkt. Ook de opgestelde gedragsregels zijn niet met het gemeentebestuur daar afgestemd. Een woordvoerder van Neder-Betuwe laat weten dat verdere acties, afspraken en onveilige situaties nog wel gedeeld worden met Wageningen.