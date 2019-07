Lage waterstand door droogte kan ziektes veroorzaken, zegt waterschap

Veel regen kan ervoor zorgen dat water uit het riool in opgedroogde beken terechtkomt. De combinatie van het rioolwater en de dode vissen die mogelijk nog her en der in een beek liggen, verhoogt de kans op botulisme en blauwalg.

En er is nog een risico. 'De harde bodem kan een flinke plensbui niet verwerken. Het zand wordt omgewoeld en dat leidt tot zuurstofloosheid in het water', aldus het schap. Als mensen in contact komen met dit vervuilde water, kunnen ze ziek worden.

Het waterschap Vallei en Veluwe neemt nu maatregelen tegen de verslechterde waterkwaliteit en waarschuwt daar ook voor. 'Mensen moeten goed oppassen waar ze de komende dagen en weken aan de beek gaan zitten,' legt Arjan Verboom van het waterschap uit. 'Mensen moeten alleen gaan zitten daar waar is aangegeven dat het zwemwater veilig is'.

Schuitenbeek opgedroogd

Verboom laat zien wat het effect is van de droogte op de Schuitenbeek bij Putten. 'Hier zit een zogenaamde vistrap in, de vissen moeten dan naar beneden zwemmen om in het Veluwemeer te komen.'

Door de droogte is de trap ook opgedroogd en kunnen vissen niet meer verder zwemmen. 'We hebben met vissers alle vissen eruit gehaald en elders uitgezet waar wel voldoende water is.'

'De vogels en insecten redden zich wel. Maar dit is natuurlijk wel een treurig aanblik', zegt Verboom. Op foto's is goed te zien hoe de beek er voor de droogte bij lag en hoe het er nu bij ligt.

Tekst gaat verder onder de foto's

Schuitenbeek met water

Schuitenbeek zonder water

Het waterschap roept mensen op die dode vissen zien om contact op te nemen met de instantie en vooral zelf niet de vissen op te ruimen. 'Men kan ons altijd bellen, dan ruimen wij het op en controleren het water. Mocht er blauwalg inzitten dan neemt de gemeente maatregelen, onder andere door borden te plaatsen.'

Botulisme kan bij mensen volgens het RIVM onder meer leiden tot een slechter zicht, slechter slikken en moeilijk praten. In het ergste geval leidt het tot verlamming. De kans dat mensen botulisme oplopen is erg klein, van 2013 tot 2015 zijn er volgens het RIVM geen meldingen geweest van de ziekte bij mensen.

Blauwalg is met name voor kinderen een risico. Zij zijn kwetsbaarder en krijgen soms onbewust slokken water binnen, aldus Rijkswaterstaat.