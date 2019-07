VVV’s in Achterhoek worden inspiratiepunt

Dat vernieuwde inspiratiecentrum, in het raadhuis in Winterswijk, moet vóór de start van het toeristische seizoen in 2020 klaar zijn. De gemeente steekt op voorhand een ton in de verbouwing. ‘We proberen subsidie te krijgen, maar zien het inspiratiepunt als een belangrijke aanvulling waarmee we onze ambities willen waarmaken. De gemeenteraad mag er in september een besluit over nemen’, aldus Bengevoord.

19.500 bezoekers

De VVV wordt bestierd door '100 Procent Winterswijk' en ziet het bezoekersaantal ondanks de digitalisering groeien. ‘Vorig jaar hadden we tijdens een topseizoen 18.000 bezoekers, dit jaar moeten we op 19.500 bezoekers kunnen uitkomen’, zegt vestigingsleider Gienne te Gronde van de VVV. ‘De fysieke informatievoorziening is nog steeds heel belangrijk.’

Zo komt het nieuwe kantoor in Winterswijk eruit te zien (de tekst gaat verder onder de foto):

Zo komt het nieuwe VVV-kantoor in Winterswijk eruit te zien. Foto: Omroep Gelderland

In het nieuwe inspiratiecentrum komen onder meer de steengroeve (met het beoogde museum Terra Temporalis), de grens, het Nationaal Landschap en Villa Mondriaan aan bod. Te Gronde: ‘Winterswijk is één van de belangrijkste bestemmingen in de Achterhoek en het inspiratiecentrum wordt een visitekaartje. Bezoekers kunnen op een andere manier kennismaken met de dingen die Winterswijk zo mooi maken. Het is horen, zien, voelen.’

Winterswijkers

Winterswijk heeft nog altijd een stijgend aantal Duitse bezoekers, maar er komen ook steeds meer Scandinaviërs, al dan niet in combinatie met een bezoek aan Vrijetijdsmarkt Obelink. ‘Maar wat ook grappig is: steeds meer Winterswijkers weten de weg naar de VVV te vinden’, zegt Te Gronde. ‘Met het nieuwe inspiratiecentrum kunnen we jaren vooruit.’

5 van de 22 VVV-kantoren in de Achterhoek worden omgebouwd tot inspiratiepunt. Naast Winterswijk zijn dat de kantoren in Groenlo, Ulft, Lochem en Zutphen. Achterhoek Toerisme betaalt er aan mee en er worden (Europese) subsidiepotjes aangeboord.

Eigentijdser

De gemeente Oost Gelre stelt 35.000 euro beschikbaar voor de VVV in Groenlo, een bedrag dat wordt verdubbeld met Europees geld via de provincie. Verder wordt gepoogd andere subsidiepotjes aan te boren en wordt een beroep gedaan op sponsoren en vrijwilligers.

‘Het wordt eigentijdser, met een compleet nieuwe inrichting’, zegt wethouder Marieke Frank van Oost Gelre. ‘De stad en de omgeving worden op een andere manier verkocht. Thema’s worden uitgediept.’

In Oost Gelre kost de verbouwing, die in het voorjaar van 2020 moet worden uitgevoerd, 140.000 euro. In het huidige VVV-kantoor in het stadhuis in Groenlo worden vier thema’s uitgelicht: Slag om Grolle (Tachtigjarige Oorlog), Grolse wanten, bier en de grens.

IJzerhistorie

In de nieuwe VVV in Ulft, die in 2020 naar het pand van streekomroep Regio8 op het DRU-complex verhuist, komen met name de maak- en ijzerindustrie centraal te staan. ‘Het gaat om het vertellen van verhaallijnen. Naast de grens en het water is de ijzerhistorie het belangrijkste’, zegt Helga Oldenhave van de VVV in Ulft. ‘Het gaat om het zien en beleven van de geschiedenis van het ontstaan van de Achterhoek.’

De gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt de realisatie naar een inspiratiepunt financieel met maximaal 40.000 euro. ‘Dat is cofinanciering, maar het wordt door Achterhoek Toerisme gecoördineerd’, zegt Oldenhave. ‘Het biedt ons de mogelijkheid er iets moois neer te zetten. We zijn er blij mee, want we zetten een stap vooruit.’