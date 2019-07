Hitte dwingt uitvaartondernemers nog meer haast te maken

door Sven Strijbosch

Uitvaartondernemer John Meijer uit Lent probeert het hoofd tijdens de hete dagen koel te houden. Op dit moment is het rustig, maar dat kan plots omslaan. 'Als we er met dit warme weer niet snel genoeg bij zijn kan het misgaan. In verpleeghuizen zie je weleens dat de schouwarts pas de volgende dag komt bij een overlijden in de avond of nacht', vertelt hij. Dat is juist nu funest.

Lichaam kan gaan ontbinden

'Je moet heel snel koelen, anders kan het helemaal uit de hand lopen. Dan gaat het lichaam ontbinden', vervolgt Meijer. Normaal geldt binnen drie uur, maar nu het liefst nog sneller, zo stelt de ondernemer.

Ook in Elst hebben ze last van de hoge temperaturen: 'We hebben een goede koeling, maar thuis opbaren is nu erg lastig. Dat is met deze temperaturen moeilijk te doen. Alle overledenen liggen nu bij ons', vertelt een medewerker van uitvaartonderneming Cornelissen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video)

Toch zijn er ook in de uitvaartbranche trucjes om het allemaal wat beter te laten verlopen. In Lent wordt er regelmatig gebalsemd. 'Ik maak dan twee sneetjes in de nek. Via twee aders gaat er een mengsel in van vloeistoffen. Dat wordt er onder druk ingepompt en in de huid gemasseerd. Iemand krijgt zijn kleur terug en het lichaam kan weken goed blijven zonder koeling', vertelt Meijer. Alles om mooi en waardig afscheid te kunnen nemen.

Dankbaar werk

Mooi en waardig afscheid nemen is voor de ondernemer dan ook het belangrijkste. 'Daar doe je het allemaal voor', zegt Meijer. Of het nu bij 20 of bijna 40 graden is. 'We doen het voor de dankbaarheid van familie. Van een ontbindend lichaam word ik niet vrolijk, maar wel van het stoppen ervan', besluit hij.