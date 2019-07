Bedrijf gaat centrum Doetinchem oppoetsen: 'Periode van goed bedoeld amateurisme is voorbij'

Door: Domien Esselink & Davie Klein Gunnewiek



Ondernemers, eigenaren van (winkel)panden en gemeente Doetinchem slaan voor vijf jaar de handen ineen om het winkelcentrum van Doetinchem van nieuw elan te voorzien. 'De basis is redelijk goed, maar er moet wat gebeuren', zegt voorzitter Pieter-Jan Helmink van het beoogde binnenstadsbedrijf.



Bovengenoemde drie partijen leggen jaarlijks 140.000 euro in. Helmink spreekt van ‘een gouden driehoek’ en aan de hand van te verzamelen data moet de binnenstad opgetuigd worden. Helmink: 'De kunst is van alle data informatiestromen te maken waarmee wat gedaan moet worden.'

Kwartiermaker uit Limburg

Het nog te vormen binnenstadsbedrijf moet met die cijfers aan de slag en wordt voorlopig aangestuurd door Niek Mares, die is aangesteld als zogenaamde kwartiermaker. 'Het eerste dat ik ga doen is de organisatie opzetten en zorgen dat ik een goed team in de benen krijg', zegt Mares, die vergelijkbare klussen heeft gedaan in onder andere Heerlen, Roermond, Weert en zijn woonplaats Bergeijk.



De cijfers ten spijt, in de praktijk komt het er op neer dat Doetinchem meer groen in de binnenstad wil alsmede meer beleving voor kinderen, waardoor het winkelcentrum meer aantrekkingskracht voor gezinnen moet krijgen.

'We willen niemand uitsluiten maar de primaire doelgroep is gezinnen', zegt Mares. 'Je ziet dat die nu wegblijven', zo vult Helmink aan, die stelt dat er bewust een keuze voor jonge gezinnen wordt gemaakt. 'Niet kiezen is verliezen.'

De ondernemers en de gemeente staken al geld in het centrum, de vastgoedondernemers worden er nu ook bij betrokken. Mares: 'De periode van goedbedoeld amateurisme is voorbij, je moet een bedrijf worden en de focus hebben aan het doel te werken.'

'Het budget is daarbij het vliegwiel. Onze taak is simpel: veel bezoekers naar het centrum trekken waardoor de omzet omhoog gaat, want dat is goed voor de ondernemers', weet Mares.

Outlet Zevenaar vormt bedreiging

In Zevenaar komt een Outlet Center en die wordt door de Doetinchemse middenstand beschouwd als een bedreiging voor de eigen binnenstad. Mares heeft ook in Roermond, waar al een outlet is, als binnenstadmanager gewerkt. Hij deelt die zorg niet en wijst indirect op het belang van data.



'Onderzoek heeft uitgewezen dat 21 procent van de bezoekers van de outlet langer dan minimaal een half uur buiten het pand doorbrengt en het gros daarvan brengt vermoedelijk een bezoek aan de binnenstad', zegt Mares.

'Jaarlijks komen 8 miljoen mensen naar de outlet en als er dan 1,8 miljoen naar de binnenstad gaan… Het is niet helemaal vergelijkbaar, want Doetinchem ligt zo’n vijftien kilometer van Zevenaar af, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Daar ligt ook een uitdaging voor ons.'

'Pareltje dat opgepoetst moet worden'

Mares wil af van een binnenstad die ’s avonds geen vertier biedt. 'De binnenstad werd altijd gekaapt door de retail, om zes uur ’s avonds gingen de rolluiken naar beneden. Er moet ook ’s avonds wat te beleven zijn op het gebied van cultuur, horeca, historie, onderwijs.'



Mares is optimistisch gestemd over zijn klus in Doetinchem: 'De eerste keer toen ik in Doetinchem kwam, was ik blij verrast. Doetinchem is een pareltje maar moet wel opgepoetst worden om te laten glimmen.'