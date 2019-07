Tieners veroordeeld voor overvallen met bijlen en messen op supermarkten

De rechtbank in Arnhem legt de langste celstraf op aan een 18-jarige man, voor de overvallen op de Jumbo in Groesbeek en Lidl in Nijmegen in november 2018. Hij krijgt 18 maanden jeugddetentie, waarvan 6 voorwaardelijk.

Een 17-jarige jongen krijgt voor zijn aandeel in deze overvallen 411 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 365 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij een taakstraf van 120 uur uitvoeren. Een jongen van 16 jaar krijgt 12 maanden jeugddetentie (waarvan 4 voorwaardelijk) voor de overval op de Jumbo.

Jeugd-tbs

De vierde dader, een 17-jarige jongen, is schuldig bevonden aan drie supermarktovervallen. Behalve de Jumbo in Groesbeek en Lidl in Nijmegen sloeg hij een maand eerder ook toe bij de Jumbo in Nijmegen. Aan hem is een jeugddetentie gelijk aan het voorarrest opgelegd. Daarnaast krijgt hij jeugd-tbs.

Voor een veroordeling voor een overval op de Jan Linders in Lent is volgens de rechtbank in Arnhem onvoldoende bewijs. Toch zijn de straffen gelijk of hoger dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank wijst erop dat de overvallen een grote impact heeft op het dagelijks leven van de medewerkers, omdat ze niet wisten wat de daders met de messen en bijlen gingen doen. Een aantal van hen is hiervoor in therapie gegaan.

