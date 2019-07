Eenzaam in de zomer? Zomeractiviteiten voor ouderen bieden uitkomst

Boogschieten, boerengolf, een Indisch buffet, een rondvaart over de Waal en ga zo nog maar even door. Het is een greep uit de activiteiten die ouderen in Beuningen de komende twee weken voorgeschoteld krijgen. De zomeractiviteiten worden speciaal georganiseerd tijdens de eenzame zomerperiode.

Want dat ouderen en mensen die niet meer werken in de zomer vaak eigenlijk best eenzaam zijn, wordt nog wel eens vergeten. Joep Mes organiseert de zomeractiviteiten en weet er alles van. 'Het was vroeger al met mijn moeder. Alles stopte in de zomer, het bridgen stopte en alle wekelijkse vastigheden. En dan gingen ook wij nog eens op vakantie, dus was ze helemaal alleen', schetst Mes.

Meer aanmeldingen dan plekken

Zo kwam ze vijf jaar geleden op het idee om iets voor de ouderen in Beuningen te organiseren. 'Dat alles moet stoppen in de zomer, dat is oud denken. Je moet een beetje meegaan met de tijd.' Intussen is het programma vol zomeractiviteiten razend populair. 'We hebben voor sommige onderdelen zelfs meer aanmeldingen dan dat er plekken zijn.'

Het eerste jaar waren er ongeveer 150 ouderen die zich opgaven, inmiddels zijn dat er al rond de 400. 'En toch is het lastig om de echt eenzame ouderen te bereiken. Ze moeten zelf wel uit hun sociaal isolement willen komen. Het lukt steeds meer, maar het blijft lastig', aldus Mes.