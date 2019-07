Bewoners chaletpark weer in de clinch met directie: 'Wij willen rust aan onze kont'

door Sven Strijbosch en Thomas Overdijk

Vakantiepark Residence Tergouw werd in 2015 een woonwijk toen de gemeente Overbetuwe permanente bewoning legaliseerde. De directie van Tergouw vroeg bewoners destijds om een, volgens de woningeigenaren, ‘wurgcontract’ te tekenen. Met dat contract heeft de parkbeheerder altijd nog een flinke vinger in de pap.

‘We hebben al jarenlang onderhoudsgeld betaald aan Tergouw. Dat verdween vervolgens allemaal in de zakken van de eigenaren’, begint Theo Jansen. Hij woont sinds 2012 samen met zijn vrouw in een chalet op het park. Omringd door bloeiende bloemen en weelderige bomen zit hij daar, zoals hij zelf aangeeft, prachtig. ‘Maar wat er achter dat plaatje zit, is helemaal niet zo mooi’, verzekert hij.

Theo Jansen bij zijn chalet - Foto: Omroep Gelderland

Bewoners draaien op voor de kosten

Volgens netbeheerder Liander voldoet het huidige energienet op het park niet aan de normen; voor een recreatiepark was het prima, maar voor een woonwijk niet meer. Voor de bestemmingswijziging in 2015 regelde Liander gas en elektriciteit tot aan de aansluiting bij de ‘voordeur’ van het parkterrein.

Nu Tergouw een woonwijk is, moet Liander iedere individuele woning aansluiten op het publieke energienetwerk. De directie van het park wil dat de bewoners opdraaien voor de onderhoudskosten die zo’n klus met zich meebrengt, terwijl er gegraven moet worden op grond van Tergouw.

Miljoenenbedrag

Het is nog niet bekend om welke bedragen het gaat. Liander meldt dat ze geen uitspraken wil doen over losse projecten. Henri Geerts, voorzitter van de bewonersvereniging, vreest dat kosten kunnen oplopen van 500.000 tot één miljoen euro, verdeeld over zo’n tweehonderd bewoners. Per bewoner komen de kosten in dat geval uit op 2500 tot 5000 per bewoner.

‘Liander moet met een kostenonderbouwing komen van de aannemer’, stelt Jim Greveling, directielid van Tergouw. ‘Ik ga verder niet in op de situatie totdat er meer duidelijkheid is.’ Waarom de bewoners moeten opdraaien voor de kosten, wil hij ook pas later uitleggen: ‘Ik snap de reuring niet; ze weten dat die kosten voor hen zijn. Ik wil persoonlijk ook nergens voor opdraaien, maar soms - als je zelf iets aanwakkert - zijn de consequenties ook voor jezelf.’

‘Rust aan mijn kont’

Er lopen meerdere rechtszaken tussen de bewoners en Tergouw over beheer en onderhoud van het park. Daardoor is het vertrouwen tussen de twee partijen flink onder druk komen te staan. ‘Dat juridische traject loopt al zo ontzettend lang en daar zijn wij de dupe van’, stelt Jansen. Bewoners zijn eerder al in het gelijk gesteld door de rechter bij verschillende financiële zaken.

Zie ook: Bewoners chaletpark krijgen gelijk: de slagboom moet open

‘Ik werk al vanaf mijn veertiende. Over drie maanden ga ik eindelijk met pensioen. Ik hoop hier dan nog een jaar of vijftien te zitten voordat ik een keer de pijp uitga’, vervolgt hij. ‘Na al die jaren gewerkt te hebben, wil ik nu eindelijk wel eens een keertje rust aan mijn kont.’

De ingang van het chaletpark - Foto: Omroep Gelderland

‘Tergouw heeft niet de beste intenties’

Een motie van D66, GroenLinks en de PvdA om de woonsituatie van de inwoners te beschermen, is tijdens een raadsvergadering op 2 juli op het nippertje aangenomen. De bewoners van Residence Tergouw hebben immers, volgens de partijen, recht op steun van Overbetuwe nu het officieel een woonwijk is. In de aangenomen motie verzoeken zij de gemeente daarom een ‘onafhankelijke mediator’ aan te stellen die met adviezen komt voor een ‘structurele oplossing’.

‘Als het nou om een beheerder met de beste intenties gaat, maar dat is hier niet het geval’, begint Roel Eefting, fractievoorzitter van D66. ‘Het college is nu aan zet; ik wacht op de naam van een onafhankelijke mediator.’ De gemeente wil daarover vooralsnog weinig melden: ‘Momenteel bekijken we per onderwerp welke rol wij daar als gemeente in kunnen hebben. Daarover gaan we de komende tijd in gesprek met de diverse betrokken partijen. We kunnen daar nu verder niets over zeggen.’

‘Geen duidelijke kaders’

Volgens D66 en GroenLinks is er in de Overbetuwse gemeenteraad in 2015 veel te makkelijk een woonbestemming gelegd op het vakantiepark.

‘Er hadden hele duidelijke kaders moeten worden meegegeven en dat is simpelweg niet gebeurd. De enige eis was een ontsluitingsweg, die de gemeente uiteindelijk nog betaald heeft’, benadrukt Eefting. ‘Je had gewoon meer helderheid moeten hebben over wie voor wat verantwoordelijk is’, voegt Hanno Krijgsman, fractievoorzitter van GroenLinks, toe.