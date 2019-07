LIVE | Diefstal dienstwapens: 5 en 4,5 jaar cel geëist

Twee verdachten in een grote wapenroof staan maandag voor de rechter in Zutphen. De officier van justitie wil dat de mannen 5 en 4,5 jaar de gevangenis ingaan. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de inbraak op de dienst Vervoer en Ondersteuning van Justitie. Daarbij werden 23 dienstwapens gestolen.

De diefstal vond vorige zomer plaats. In maart dit jaar werden twee van de 23 dienstwapens teruggevonden bij invallen in woningen in Rotterdam en Den Haag. De andere 21 wapens zijn nog steeds spoorloos.

De hoofdverdachte is een 31-jarige man uit Ede. In het huis van zijn moeder in Otterlo deed de politie niet lang na de diefstal een inval. Daar vond de politie 25 busjes pepperspray en 675 patronen. De medeverdachte is een 26-jarige man, eveneens woonachtig in Ede.

Verslaggever Martijn de Graaf is bij de rechtszaak aanwezig:

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. Vaak zijn ze te herkennen aan de rondrijdende busjes met donkere strepen en een logo van de Rijksoverheid erop. Medewerkers van de dienst dragen, net zoals politieagenten, een wapen.

De rechtszaak zou aanvankelijk eerder dit jaar al inhoudelijk behandeld worden, maar die werd op verzoek van de advocaten uitgesteld. Ze wilden eerst meer weten over het onderzoek naar de twee teruggevonden wapens. Die feiten werden door het OM twee dagen voor de zitting pas aan het dossier toegevoegd.