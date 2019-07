Duivense maakt modellenfoto's belachelijk op Instagram

Voor haar Instagram-account 'damn_i_wish' hangt Gielens vrijwillig dubbel over een keukentrap, ligt quasi-nonchalant in een opblaasdonut in een opblaaszwembad of neemt met een neppistool in de hand een rare pose aan. Het ziet er niet altijd even charmant uit, maar dat is ook de bedoeling. Gielens persifleert er professionele modellenfoto's mee.

'Je ziet modellenfoto's in een blad of op een poster, met allemaal rare kleuren, maar dat ziet er dan toch nog leuk uit. Maar als een girl next door of een moeder met 42+ diezelfde kleuren gebruikt, ziet het er belachelijk uit', legt Gielens uit.

Inspiratiebron

Haar inspiratiebron was de Australische comédienne Celeste Barber die een paar jaar geleden begon met het persifleren van foto's van beroemdheden. 'Ik wilde het wel nadoen, maar net een beetje anders. Dus nam ik modellenfoto's. Het gaat mij erom het belachelijke van die modellenfoto's te laten zien.'

Oorspronkelijk was het geen statement voor plussize, maar dat is het wel geworden. 'Ik kies wel vaker magere modellen, steek mijn buik wat verder uit en gebruik de hashtag #wenermaar aan.'

Inmiddels heeft ze zo'n 1000 volgers, maar dat moeten er meer worden. 'Uiteindelijk wil ik er beroemd mee worden, net als Celeste Barber. Zij kan er inmiddels van leven.'