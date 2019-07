Zaltbommelse partijen praten over afvalcontainers ondanks zomerreces

door Esther Hendriks

Initiatiefnemer Frits van der Schans (combinatiepartij PvdA/GroenLinks) is er klaar mee: 'Het schiet maar niet op, voor de thuisblijvers moeten we de problemen aanpakken.' Alle partijen en de wethouder hebben van hem een uitnodiging ontvangen om vanavond bijeen te komen.

In de bijeenkomst wil Van der Schans samen met de lokale partij ZVV onderzoeken of een extra raadsvergadering deze maand nodig is. Al is dat moeilijk te organiseren met fractievoorzitters en raadsleden in zonnige oorden.

Invoering verloopt stroef

Precies een maand geleden gingen acht gemeenten in het Rivierenland over op een nieuw afvalinzamelingssysteem. Inwoners brengen hun afval weg naar een toegewezen ondergrondse container, om het daar met behulp van een pasje weg te gooien: per zak afval betalen ze 1 euro. De overgang naar het nieuwe systeem verloopt echter stroef en niet zonder problemen.

Het is de vraag of er nog gesproken kan worden van kinderziektes. Zijn het niet blijvende handicaps geworden? Afgelopen week stuurde Van der Schans een brandbrief aan de wethouder. De gehele Zaltbommelse raad ondertekende die brief.

Afvalverwerker Avri zette in een reactie op die brief een aantal containers open, zodat mensen hun afval in ieder geval ergens kwijt kunnen. Daarnaast verwijst de afvalverwerker naar reservecontainers, al zijn deze reservecontainers nog niet overal geplaatst. Ondertussen blijven er dan ook klachten binnenkomen van mensen die hun afval niet kwijt kunnen.

Mogelijke oplossing

Als het aan Van der Schans ligt, gaan alle containers open totdat alles perfect werkt, ook als dat betekent dat inwoners dan niet betalen voor hun restafval. 'Natuurlijk kost dat geld, maar het is ook duur om het afval dat mensen dan maar ergens anders neerzetten op te halen.'

Want boven alles mist het systeem volgens hem het doel: de aanmoediging om afval te scheiden. Nu zorgt juist die scheiding voor grote irritatie. En dat moet volgens het raadslid stoppen: 'We moeten de mensen niet nog verder ontmoedigen.'