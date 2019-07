Hitte zit vuilnisophaaldienst in Nijmegen dwars, Dar vraagt om begrip

Bij Omroep Gelderland kwamen de afgelopen dagen meerdere klachten binnen van inwoners die hun container aan de straat zetten, maar die niet worden geleegd. Door de hoge temperaturen leidt dat al snel tot stankoverlast. 'Je stinkt hier de wijk uit', aldus Mayke van de Wal, woonachtig aan de Holtgesbroek.

Aan de Holtgesbroek is het afval vrijdagochtend opgehaald, maar daarmee zijn de problemen in Nijmegen nog niet voorbij. Het afvalbedrijf zegt de regio schoon te willen houden, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid van werknemers. 'We moeten afwegen of het wel veilig is voor onze medewerkers om met deze hitte te werken. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk niet géén afval ophalen', zegt Boot.

Te laat

De vuilnisophalers beginnen zo vroeg mogelijk, soms al om 06.00 uur. 'We vragen mensen afval al voor 07.30 uur aan straat te zetten. Aan het eind van de dag rijden we nog een keer langs om de rest op te halen.'

Dat volle containers aan de straat blijven staan, komt volgens haar ook omdat ze niet op tijd aan straat zijn gezet. 'Mensen die gewend zijn om het afval om 10.00 uur aan de straat te zetten, zijn nu te laat.'

Vierdaagse

Daarnaast lukt het volgens de woordvoerster niet om direct op alle meldingen van volle containers af te gaan. Vanwege de vakantietijd en de drukte tijdens de Vierdaagse zijn minder medewerkers inzetbaar.

Als de hitte voorbij is, lossen de problemen vanzelf weer op, verwacht de woordvoerster. 'Dan kunnen we weer normale roosters rijden. Al kan het nog even duren voordat de situatie normaliseert. We vragen mensen om begrip voor onze mensen die met deze warmte de vuilnis moeten ophalen.'

