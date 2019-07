VIDEO | Nachtelijk warmterecord wél voor Deelen: 25,6 graden

Het oude warmterecord was ook al in handen van Deelen. Op 27 juli vorig jaar werd het in het weerstation bij Arnhem niet kouder dan 24,4 graden.

Officiële tropennacht

Afgelopen nacht was eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901, meldt Weeronline. In De Bilt bleef het kwik aan het eind van de nacht, doorgaans het koudste moment, steken op 22,9 graden. Eerder in de nacht was het in De Bilt nog 28 graden.

Even leek Deelen ook houder van het absolute hitterecord in Nederland. Donderdag werd een temperatuur van 41,7 graden gemeten, maar de thermometer bleek defect. Het record kwam in handen van Gilze-Rijen, waar op het hoogtepunt 40,7 graden werd gemeten. Hupsel is sinds donderdag houder van het Gelderse record met 40,2 graden.

Hittegolf

Doordat het kwik in de nacht van donderdag op vrijdag niet onder de 25 graden is gezakt, is er officieel sprake van een hittegolf. Vrijdag is namelijk de vijfde dag op rij dat het warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest.

Het KNMI handhaaft voor deze vrijdag de waarschuwing voor extreme hitte. De code oranje ging dinsdag in voor heel Nederland behalve de Wadden. Het is vrijdag voorlopig de laatste zeer warme zomerdag, al kan het zaterdag regionaal nog 30 graden worden.

